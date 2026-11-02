Le responsable européen des affaires spatiales se rend dans le Golfe alors que l'Europe cherche à se diversifier au-delà des États-Unis

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* Le directeur général de l'ESA va discuter cette semaine à Dubaï et à Abou Dhabi d'un renforcement de la coopération avec les responsables des Émirats arabes unis

* L'Europe s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de la technologie spatiale américaine

* Les discussions aux Émirats arabes unis porteront notamment sur le lancement éventuel d’un rover lunaire et le rôle d’un astronaute émirati dans le programme EPIC

par Florence Loeve

Le directeur général de l’Agence spatiale européenne rencontrera cette semaine des responsables des Émirats arabes unis, alors que l’Europe cherche de nouveaux partenaires et vise à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière d’exploration spatiale.

L’essor de SpaceX, la société d’Elon Musk, a mis en évidence la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la technologie spatiale américaine.

“Tout d’abord, nous devons renforcer nos capacités, devenir un acteur plus solide au sein de l’écosystème mondial, mais un acteur qui utilise sa force pour continuer à collaborer avec d’autres partenaires”, a déclaré à Reuters Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA. Il participera à des réunions à Dubaï et à Abou Dhabi.

“Nous avons pris conscience que, dans le domaine de l’exploration, l’Europe est très exposée aux États-Unis”, a ajouté M. Aschbacher, précisant que les dirigeants politiques européens lui avaient fait savoir que la région avait besoin de “plus d’autonomie et de plus de force”.

AFFAIBLISSEMENT DE LA COOPÉRATION AVEC LA NASA

La coopération de longue date entre l’ESA et l’agence spatiale américaine NASA s’est affaiblie après que Washington a réduit ou suspendu des projets communs, notamment le programme Lunar Gateway visant à déployer une station spatiale en orbite lunaire et la mission Mars Sample Return.

Environ 5% du budget de l’ESA est lié à la coopération avec les États-Unis, a précisé M. Aschbacher. L’Europe dépend également de prestataires américains pour envoyer ses astronautes dans l’espace.

M. Aschbacher a indiqué qu’à plus long terme, l’ESA espérait signer un accord-cadre avec les Émirats arabes unis, qui ont lancé en 2020 la première mission vers Mars du monde arabe.

Les Émirats arabes unis exploitent plusieurs satellites et ont envoyé deux de leurs ressortissants dans l’espace dans le cadre de leur programme d’astronautes, mais ne sont pas encore en mesure d’organiser eux-mêmes des lancements et ne disposent pas d’un système de navigation par satellite indépendant, à l’instar de Galileo de l’UE ou du Global Positioning System (GPS) américain.

Les discussions entre l’ESA et les Émirats arabes unis portent notamment sur un éventuel lancement d’un rover lunaire et sur la participation potentielle d’un astronaute émirati au programme EPIC, qui prévoit d’envoyer un équipage vers la Station spatiale internationale à bord d’un vaisseau spatial SpaceX.

M. Aschbacher se rendra dans une coentreprise entre la start-up franco-américaine Loft Orbital et Marlan Space, soutenue par Abou Dhabi, afin de développer une constellation de satellites, après que la France et les Émirats arabes unis ont convenu d’approfondir un accord stratégique de défense entre les deux pays.

Interrogé sur la possibilité que les Émirats arabes unis investissent dans des projets en collaboration avec l’ESA, M. Aschbacher a refusé de s’exprimer sur les discussions en cours. Il avait déclaré en septembre que l’Europe aurait besoin d’10 milliards d’euros (11,2 milliards de dollars) au cours des dix prochaines années pour renforcer son autonomie dans l’espace.

M. Aschbacher a indiqué que ce déficit de financement pourrait faire l’objet de discussions avec les Émirats arabes unis, mais il a ajouté que l’ESA avait d’abord besoin que les gouvernements européens s’accordent sur leur propre niveau de financement.

“Une fois cette décision prise, nous nous pencherons sur la coopération internationale”, a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8948 euros)