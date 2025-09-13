Le responsable de la FDA américaine déclare que la publicité de Hims & Hers pour le Super Bowl enfreint les règles de promotion des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de l'entreprise aux paragraphes 4 et 5)

Le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Martin Makary, a déclaré vendredi que la publicité de Hims & Hers HIMS.N pour le Super Bowl était contraire à la loi fédérale car elle mettait en avant les avantages des médicaments amaigrissants sans en mentionner les effets secondaires.

En vertu de la loi fédérale, les publicités pour les médicaments délivrés sur ordonnance doivent présenter un "juste équilibre" entre les risques et les avantages, a déclaré M. Makary dans le JAMA , une revue médicale évaluée par des pairs et publiée par l'American Medical Association.

Il a également souligné la forte baisse de l'application de la loi par la FDA, indiquant que l'agence avait l'habitude d'émettre des centaines de lettres d'avertissement chaque année à la fin des années 1990, contre une seule en 2023 et aucune en 2024.

Un porte-parole de Hims & Hers a déclaré que la "publicité du Super Bowl ne faisait pas la promotion d'un traitement ou d'une solution en particulier"

"Elle visait plutôt à sensibiliser à un problème crucial - la crise de santé publique liée à l'obésité - en montrant l'impact de l'obésité et les réalités du manque d'accès aux soins holistiques de perte de poids qui sauvent des vies", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La dernière décision de la FDA fait suite à un mémorandum présidentiel signé par Donald Trump mardi, exhortant son administration à renforcer l'application des réglementations relatives aux publicités pharmaceutiques directes aux consommateurs (DTC) afin de garantir la transparence et l'exactitude.

Le même jour, la FDA a déclaré qu'elle émettrait une centaine d'avis de cessation et de désistement et des milliers de lettres d'avertissement aux sociétés pharmaceutiques, leur rappelant d'adhérer aux règles de la publicité DTC.

Makary a fait remarquer que les États-Unis sont l'un des deux seuls pays au monde à autoriser la publicité pharmaceutique directe.

Hims & Hers a diffusé une publicité pendant le Super Bowl en février pour présenter ses versions composées du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

La réglementation américaine autorise les pharmacies composites à reproduire des médicaments de marque pendant les périodes de pénurie. L'année dernière, le Wegovy a fait l'objet d'importantes restrictions d'approvisionnement dans le pays.

Les Américains qui n'ont pas les moyens de se procurer Wegovy ou qui ont des difficultés à l'obtenir se sont tournés vers des options moins coûteuses proposées par des pharmacies et des prestataires de services de santé à distance tels que Hims & Hers et WeightWatchers WW.O .

"Les pharmacies en ligne font de la publicité pour des médicaments dont seuls les avantages sont mentionnés, contribuant ainsi à la culture américaine de dépendance excessive à l'égard des produits pharmaceutiques pour la santé", a déclaré M. Makary, ajoutant que la publicité de Hims & Hers constituait la violation la plus flagrante des règles de la FDA en matière de publicité.