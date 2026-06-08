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Le responsable de la division puces de Samsung Electronics a déclaré avoir discuté de la fonderie de nouvelle génération avec le directeur général de Nvidia
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 3)

Jun Young-hyun, co-PDG de Samsung Electronics 005930.KS et directeur de sa division puces, a déclaré lundi avoir discuté d'une coopération dans le domaine des puces de fonderie de nouvelle génération avec Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , lors d'une réunion à Séoul. Jun a indiqué que Samsung et Nvidia collaboraient actuellement sur des puces pour la conduite autonome et des puces d'accélération IA Groq, et qu'ils avaient également discuté d'une coopération sur les futures générations de produits semi-conducteurs. Il a ajouté que les deux entreprises avaient eu des discussions approfondies sur une coopération à long terme, notamment concernant les puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) 4E et HBM5. En mars, Huang a dévoilé le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia , basé sur la technologie de la start-up Groq, ajoutant que Samsung fabriquerait les puces LP30 de Groq, dont la livraison est prévue au second semestre de cette année.

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