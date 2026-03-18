Le responsable concurrence du ministère de la justice déclare que l'examen de l'accord entre Paramount et Warner Bros n'est pas politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action, paragraphe 3) par Jody Godoy

Le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance

PSKY.O ne bénéficiera "absolument pas" d'une procédure d'approbation accélérée en raison de facteurs politiques, a déclaré le chef de la division de la concurrence du ministère américain de la Justice lors d'une interview accordée à Reuters mercredi.

"L'idée que l'application de la loi a été politisée est ridicule", a déclaré le procureur général adjoint par intérim, Omeed Assefi, qui a refusé de commenter les enquêtes en cours.

Les actions de Warner Bros ont brièvement accentué leurs pertes à la suite de ces nouvelles et se négociaient en baisse de 0,7 % mercredi après-midi. Paramount a réduit ses pertes pour se négocier en baisse de 1,7 %.

Les analystes ont estimé que Paramount avait plus de facilité à obtenir l'autorisation réglementaire aux États-Unis, en partie en raison de ses relations politiques. Le père du directeur général de Paramount, David Ellison, le cofondateur milliardaire d'Oracle Larry Ellison, a cultivé des liens avec le président Donald Trump.

"Absolument pas", a déclaré M. Assefi en réponse à une question sur le fait de savoir si Paramount bénéficierait d'un traitement plus facile lors de l'examen de la transaction en raison de facteurs politiques.

"Je pense que même Ted Sarandos a beaucoup insisté sur le fait que nous avons procédé à un examen très ouvert, équitable et approfondi", a déclaré M. Assefi, en faisant référence au directeur général de Netflix.

L'offre concurrente de Netflix pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros a été examinée par le ministère de la justice jusqu'à ce que Netflix renonce à l'accord plutôt que de s'aligner sur l'offre de Paramount. Paramount maintient que son accord pose moins de problèmes de concurrence que l'offre de Netflix. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que l'État étudiait la transaction .