Le renouvellement de Kocher subordonné à la réussite économique d'Engie-Le Maire

PARIS, 4 février (Reuters) - L'Etat prendra sa décision sur le renouvellement ou non du mandat de la directrice générale d'Engie ENGIE.PA Isabelle Kocher, en difficulté à la tête du groupe industriel énergétique français, "uniquement" au regard de critères économiques, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno le Maire. "C'est uniquement et exclusivement au regard (des) critères économiques que nous prendrons ou non la décision de renouveler le mandat de la directrice générale d'Engie", a-t-il déclaré lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Le conseil d'administration du géant de l'énergie doit se prononcer en février sur le renouvellement du mandat d'Isabelle Kocher, en poste depuis 2016, dont le mandat arrive à échéance en mai. L'Etat détient 24% du capital du groupe. Selon plusieurs médias, les membres du conseil d'administration lui reprocheraient la composition de son équipe de direction, "pas assez opérationnelle", et sa stratégie, qui se traduirait par un manque de synergies au sein du groupe et une sous-valorisation en bourse. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.06%