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Le rendement des obligations japonaises à 20 ans chute fortement après une adjudication réussie
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 06:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Junko Fujita

Le rendement des obligations d'État japonaises à 20 ans a fortement baissé mardi, après qu'une adjudication réussie de titres de même échéance a redonné confiance aux investisseurs.

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 20 ans

JP20YTN=JBTC a chuté jusqu'à 6 points de base (bps) pour s'établir à 3,71 %, son plus bas niveau depuis le 9 septembre, après l'annonce des résultats de l'adjudication. Les rendements évoluent à l'inverse des cours des obligations

* L’adjudication a reçu des offres représentant 5,84 fois le montant mis en vente, soit un ratio supérieur à celui de 4,01 fois enregistré lors de la précédente adjudication le mois dernier

* “Le résultat solide de cette adjudication suggère que de nombreux investisseurs anticipent un rebond du marché obligataire, alors qu’ils s’étaient tournés vers des actifs refuges après les manifestations de masse en France et la vague de ventes massives d’actions et d’obligations de CoreWeave

CRWV.O ”, a déclaré Katsutoshi Inadome, stratège senior chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management

* Le rendement des obligations à 30 ans JP30YTN=JBTC a reculé de 1,5 point de base, à 3,970 %

* Le rendement de référence des obligations d’État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a augmenté de 1,5 point de base, à 2,920 %

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