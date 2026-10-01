Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

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1er octobre - Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 24 ans, alors que la vague de ventes massives d’obligations s’intensifiait.

Il a atteint 5,342%, dépassant son pic de 2007 et enregistrant son plus haut niveau depuis début 2002. Cet indice de référence mondial a affiché au troisième trimestre sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle.