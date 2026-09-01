Le remuant fonds activiste Elliott entre au capital d'Air Liquide

Le fonds activiste Elliott Management a pris une participation dans Air Liquide et a engagé des discussions avec le groupe, selon le Financial Times. Le marché s'interroge sur les changements qu'il pourrait réclamer.

Selon le Financial Times, Elliott Management a constitué une participation dans Air Liquide et a échangé avec le groupe ces dernières semaines. La taille exacte de cette position et les demandes du fonds new-yorkais n'ont pas encore été rendues publiques. Dernièrement, Elliott a ciblé le groupe minier australien Northern Star et le géant japonais de la climatisation Daikin.

Avec une capitalisation d'environ 108 milliards d'euros, Air Liquide serait la cible la plus importante d'Elliott sur Euronext à ce jour. Le fonds avait déjà fait pression sur Pernod Ricard en 2018 après avoir acquis 2,5% du capital du groupe de spiritueux.

Elliott, qui gère 80,3 milliards de dollars d'actifs, a multiplié les offensives en Europe ces dernières années. Il a notamment investi dans la major pétrolière BP Plc, l'opérateur de la Bourse de Londres London Stock Exchange et l'énergéticien allemand RWE. A l'heure où ces lignes sont écrites, Elliott n'a pas encore publié d'informations concernant ses propositions d'optimisation du groupe français.

Une compétition avec Linde

Air Liquide, spécialiste mondial des gaz industriels comme l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, affiche des marges inférieures à celles de son concurrent Linde, souligne le FT. Surtout, l'Allemand parti se faire coter aux Etats-Unis s'est montré beaucoup plus généreux avec ses actionnaires que le Français : 45 milliards d'euros reversés sur 10 ans, contre 14 milliards d'euros pour son rival. Les parcours boursiers des deux entreprises sur cinq ans sont toutefois relativement proches.

Air Liquide reste une valeur très appréciée des investisseurs hexagonaux. L'arrivée d'Elliott au capital va forcer le management à rendre le groupe encore plus séduisant, pour garantir une relation apaisée avec cet encombrant actionnaire. Air Liquide a prévu une journée investisseurs le 5 octobre prochain pour présenter sa stratégie de moyen terme.