Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le remdesivir de Gilead autorisé pour le COVID-19 Reuters • 01/05/2020 à 23:15









LE REMDESIVIR DE GILEAD AUTORISÉ POUR LE COVID-19 WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité fédérale du médicament, avait accordé en urgence au groupe pharmaceutique Gilead Sciences une autorisation de prescription de son antiviral expérimental remdesivir pour le traitement des patients atteints du COVID-19. Lors d'une rencontre avec le directeur général de Gilead, Daniel O'Day, dans le bureau ovale de la Maison blanche, Donald Trump a présenté ce feu vert comme une première étape importante et ajouté que le laboratoire privé avait fait don d'un million et demi de doses de remdesivir. Gilead a précisé de son côté que l'autorisation de la FDA concernait des traitements de cinq et dix jours, tout en reconnaissant que la durée optimale du traitement continuait de faire l'objet d'essais cliniques. Les autorités fédérales coordonneront la distribution du remdesivir aux hôpitaux des villes les plus durement touchées par l'épidémie, a ajouté Gilead. (Steve Holland, version française Marc Angrand)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -4.82%