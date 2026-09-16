Le rejet du projet de loi sur les cryptomonnaies met en évidence les limites de l'appareil politique du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le vote de procédure sur le Clarity Act n'a pas atteint le seuil des 60 voix requises

* Le secteur des cryptomonnaies a dépensé environ 300 millions de dollars pour les élections de 2026 et 2024

* Les transactions personnelles de Trump dans le domaine des cryptomonnaies sont devenues un sujet brûlant pour les démocrates

(Ajout d'un message sur X de Patrick Witt, conseiller en cryptomonnaies à la Maison Blanche, au paragraphe 15)

par Hannah Lang et Michelle Price

Le vote du Sénat américain contre l’avancement d’un projet de loi majeur sur les cryptomonnaies face à l’opposition persistante des démocrates et d’une poignée de républicains, marque l’un des revers les plus importants pour le secteur, illustrant les limites de son influence à Washington.

Mardi, les sénateurs ont voté par 49 voix contre 50 contre l’avancement du Clarity Act, qui visait à établir un cadre réglementaire pour le marché des cryptomonnaies, évalué à 2 000 milliards de dollars, afin de donner à ce secteur une assise juridique plus solide; quatre républicains ont voté contre. Les entreprises du secteur des cryptomonnaies affirment que ce projet de loi est crucial pour leur avenir aux États-Unis.

Cette défaite est survenue alors même que le secteur avait dépensé au total plus de 300 millions de dollars pour les élections de 2024 et 2026, dans le but d’ancrer la politique en matière de cryptomonnaies dans le courant politique dominant, en faisant élire des dizaines de candidats favorables aux cryptomonnaies et en menant des campagnes nationales de sensibilisation.

La défaite de mardi a montré que même la machine politique des cryptomonnaies peut trébucher lorsqu’elle est confrontée à suffisamment de défis politiques, même si, avec une cagnotte électorale d’environ 130 millions de dollars encore disponible, il est peu probable qu’elle reste à terre longtemps, ont déclaré des analystes, des dirigeants d’entreprise et des universitaires.

Dans ce cas précis, les transactions personnelles du président américain Donald Trump liées aux cryptomonnaies sont devenues un point de friction pour les démocrates au moment même où leurs perspectives s’amélioraient à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, tandis que la farouche opposition du puissant lobby bancaire a prolongé les négociations jusqu’en pleine campagne électorale et a également réussi à faire basculer certains républicains, ont-ils expliqué. Les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants en novembre, même si la course pour le contrôle du Sénat est trop serrée pour être tranchée.

“Le contexte politique a légèrement évolué, de sorte qu’il est devenu moins difficile pour les démocrates de voter contre ce projet de loi”, a déclaré Ian Katz, directeur général chez Capital Alpha Partners. “Je pense qu’ils ont le sentiment qu’ils n’ont peut-être pas besoin de craindre autant qu’auparavant le lobby des cryptomonnaies et les fonds de campagne.”

Bien que le vote de mardi fût de nature procédurale, il a été largement considéré comme un test décisif qui déterminerait le sort du projet de loi. Le secteur des cryptomonnaies s’est engagé à poursuivre son combat pour le relancer.

“Le secteur va continuer à militer en faveur d’une politique favorable aux cryptomonnaies. Cela signifie soutenir les candidats favorables aux cryptomonnaies, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre”, a déclaré Kevin Wysocki, responsable des politiques chez Anchorage Digital, une plateforme dédiée aux cryptomonnaies.

LES TRANSACTIONS DE TRUMP ONT RENFORCÉ LA DÉTERMINATION DES DÉMOCRATES

Le projet de loi vise à lever ce que le secteur qualifie d’ambiguïté juridique en déterminant quelles cryptomonnaies relèvent de la législation sur les valeurs mobilières ou celle sur les matières premières.

Le secteur a fait valoir, souvent avec succès, qu’une telle législation préserverait l’innovation et les emplois américains, tout en protégeant les consommateurs. Ses dépenses en 2024 ont contribué à l’arrivée à la Maison Blanche d’une administration favorable aux cryptomonnaies et d’un Congrès disposé à défendre son programme législatif, ce qui a conduit à l’adoption, l’année dernière, du GENIUS Act ouvrant la voie à une adoption plus large des jetons adossés au dollar.

Cette loi était bipartisane et de nombreux démocrates soutenaient également en principe un projet de loi de type Clarity, à condition qu’il comporte des garanties suffisantes, notamment des restrictions empêchant les élus de tirer profit des actifs numériques. Mais le secteur des cryptomonnaies a eu du mal à établir un consensus bipartisan autour de Clarity à mesure que la rentabilité des propres entreprises de cryptomonnaies de Trump devenait plus évidente, ont déclaré des analystes et des lobbyistes.

En juin, Trump a déclaré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des entreprises de cryptomonnaies de sa famille, ce qui a renforcé la détermination des démocrates à réclamer des dispositions plus strictes concernant les restrictions imposées aux élus, ont indiqué ces sources. La Maison Blanche a finalement accepté plusieurs restrictions, mais les démocrates ont estimé qu’elles n’allaient pas assez loin.

“Le défi pour le secteur réside dans le fait que cette question est devenue un enjeu partisan”, a déclaré Brian Gardner, stratège politique en chef à Washington chez Stifel. “Pour la gauche politique, les cryptomonnaies sont presque devenues… très étroitement liées à Trump personnellement, ce qui en fait un sujet trop brûlant pour de nombreux démocrates.”

Un porte-parole de la Maison Blanchea renvoyé Reuters vers un message publié sur X par son conseiller en cryptomonnaies, Patrick Witt, qui qualifiait ce vote de “grande déception — et, je crois, d’échec du leadership américain”.

LA LUTTE CONTRE LE LOBBY BANCAIRE A ENTRAÎNÉ UN PROLONGEMENT DES NÉGOCIATIONS

Le secteur des cryptomonnaies a également trouvé son maître en la personne du lobby bancaire chevronné, qui a fait valoir qu’une disposition du projet de loi risquait de créer une concurrence pour les dépôts, ce qui nuirait à l’activité de prêt. Le secteur a mobilisé son réseau national bien établi, composé de milliers de banquiers de proximité, pour s’opposer à cette formulation, contribuant ainsi à faire traîner les négociations . Mardi, les banques ont déclaré qu’elles continueraient à œuvrer en faveur de modifications ciblées de la politique.

Stand With Crypto, un groupe de défense soutenu par Coinbase

COIN.O , tente de mettre en place son propre mouvement national.

S'adressant à Reuters en août, son directeur, Mason Lynaugh, a déclaré que les cryptomonnaies constituaient un bloc électoral émergent . Dans un communiqué publié mardi, il a indiqué qu'il était désormais clair quels législateurs “s'opposaient à nous” et que ses membres voteraient en conséquence.

Pourtant, certains sondages suggèrent que la politique en matière de cryptomonnaies n’est pas une priorité pour la plupart des électeurs et que l’influence de ce secteur à Washington pourrait en réalité rebuter certains. Un sondage Politico réalisé en avril a révélé que seuls 18% des personnes interrogées souhaitaient que les législateurs accordent la priorité à la réglementation des cryptomonnaies — un chiffre bien inférieur à celui d’autres sujets brûlants, tels que le logement abordable, qui recueille près de 50% des suffrages.

Lors de certaines primaires démocrates, des candidats progressistes ont réussi à attaquer leurs adversaires en raison de leurs liens avec le secteur des cryptomonnaies.

“Les candidats qui disposaient de beaucoup d’argent provenant des cryptomonnaies n’ont tout de même pas réussi”, a déclaré la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, interrogée par Reuters sur les dépenses liées aux cryptomonnaies lors d’une conférence de presse téléphonique avant le scrutin.

“Les Américains aiment entendre un candidat dire: “On ne peut pas m’acheter.””