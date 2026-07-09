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Le REIT spécialisé dans les centres de données Fermi s'effondre suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de Fermi ( FRMI.O ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données, ont chuté de 12,7 % après la clôture de la bourse, à 6,39 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** FRMI, société basée à Amarillo, au Texas, annonce une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 350 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer des opérations de “capped call” visant à atténuer une dilution potentielle, le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise ** Jeudi, l’action FRMI a clôturé en baisse de 0,5 % à 7,32 $. Le titre a perdu 20 % ce mois-ci et affiche une baisse de 65 % par rapport à son prix d'introduction en bourse le 30 septembre ** Le titre a plongé en décembre après qu’un locataire potentiel a résilié un accord destiné à contribuer au financement de la construction de son site au Texas, puis a fortement chuté en avril suite aux départs du directeur général et cofondateur Toby Neugebauer ainsi que du directeur financier Miles Everson

** 8 courtiers sur 10 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 2 la note “conserver”; objectif de cours médian: 17,50 $, selon les données de LSEG

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