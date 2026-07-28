Le REIT BXP revoit à la hausse ses prévisions de FFO pour 2026 dans un contexte de retour au bureau

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La société d'investissement immobilier spécialisé dans l'immobilier de bureau BXP BXP.N , anciennement connue sous le nom de Boston Properties, a annoncé mardi des prévisions de flux de trésorerie d'exploitation pour 2026 supérieures aux estimations des analystes, dans un contexte où les entreprises s'efforcent de plus en plus de faire revenir leurs employés sur leur lieu de travail.

La demande d’espaces de bureaux rebondit dans les grandes villes américaines telles que San Francisco, Los Angeles et New York, à mesure que les entreprises assouplissent leurs politiques de télétravail mises en place pendant la pandémie.

Voici quelques détails:

* La société, basée à Boston, dans le Massachusetts, a relevé ses prévisions de FFO pour 2026 — un indicateur clé de la performance des REIT — à une fourchette comprise entre 6,99 et 7,05 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 6,90 et 7,04 dollars par action précédemment.

* Le point médian de ces nouvelles prévisions de FFO est supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 6,96 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* BXP a annoncé un FFO de 1,78 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,71 dollar un an plus tôt.

* Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 895,7 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 860,3 millions de dollars.

* La société est présente sur six grands marchés américains, dont New York et San Francisco.