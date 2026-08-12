Le REIT australien Centuria Industrial recule ; Morningstar revoit à la hausse sa juste valeur en raison des perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de Centuria Industrial REIT CIP.AX a chuté jusqu'à 1,9% à 3,07 dollars australiens

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 30 juillet

** Morningstar estime que ce fonds immobilier reste "sous-évalué", en invoquant la croissance des loyers et la bonne dynamique de relocation

** Le cabinet d’analyse financière relève son estimation de la juste valeur de 6% à 3,70 dollars australiens par part, précisant que le titre se négocie avec une décote de 16% par rapport à cette valorisation

** Elle revoit également à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation pour 2027, après avoir qualifié le résultat de "solide" et légèrement supérieur aux attentes

** Il ajoute que la demande est soutenue, que l'offre de nouveaux locaux industriels est limitée et que les taux de vacance commencent à baisser, ce qui soutient la croissance à long terme

** Le titre affiche une baisse de 7,3% depuis le début de l’année