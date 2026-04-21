Le régulateur indonésien doit veiller à ce que les réformes soient mises en œuvre de manière cohérente après que le MSCI a maintenu des restrictions sur les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité indonésienne des services financiers a déclaré que le fournisseur d'indices MSCI avait reconnu les mesures de réforme du marché de Jakarta, a déclaré Hasan Fawzi, le chef du marché des capitaux de l'autorité de régulation, mardi en fin de journée.

L'autorité a également déclaré qu'elle veillerait à ce que les mesures soient mises en œuvre de manière cohérente, tout en assurant une coordination active avec les acteurs du marché mondial.

Ces commentaires font suite à une déclaration de MSCI dans laquelle le fournisseur d'indices a indiqué qu'il maintiendrait les restrictions sur les actions indonésiennes dans ses indices mondiaux pour sa révision des indices de mai.