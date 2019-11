Le régulateur britannique inflige une amende de 1,9M£ à Henderson

(NEWSManagers.com) - La Financial Conduct Authority a infligé une amende de 1.867.000 livres à Henderson Investment Funds Limited (HIFL) pour avoir facturé des frais excessifs à des clients.

Le régulateur britannique reproche à la société de gestion, aujourd' hui fusionnée dans Janus Henderson, de ne pas avoir traité équitablement plus de 4.500 investisseurs particuliers de deux fonds, le Henderson Japan Enhanced Equity Fund et le Henderson North American Enhanced Equity Fund.

L' affaire remonte à novembre 2011. La société de gestion de HIFL, Henderson Global Investors Limited, décide alors de réduire le degré de gestion active de ces deux fonds. " Le traitement des investisseurs particuliers de ces fonds qui s' en est suivi a été totalement différent du traitement des investisseurs institutionnels des mêmes fonds " , déplore la FCA.

HGIL informe presque tous les investisseurs institutionnels affectés par ce changement et propose de gérer sans frais ces deux fonds pour ces investisseurs. En revanche, HGIL ne communique pas le changement de stratégie d' investissement aux particuliers, ni en amendant le prospectus du fonds ni d' une autre façon. Conséquence : " pendant presque cinq ans, HGIL a facturé aux investisseurs le même niveau de frais qu' il prélevait avant que la décision n'ait été prise sans pour autant fournir le même niveau de gestion active " , indique le régulateur.

Les fonds s'apparentaient à des " closet trackers"

" La FCA exige que les sociétés traitent tous ses clients de manière équitable, et pas seulement certains clients. Dans cette affaire, les investisseurs particuliers payaient des frais pour une gestion active qu' ils n' obtenaient pas. Pour les clients retail, les fonds Japon et Amérique du Nord opéraient comme des " closet trackers " vu que les frais qui étaient facturés étaient inappropriés compte tenu de la diminution du niveau de gestion active. Le fait est aggravé par la lenteur avec laquelle HIFL a identifié les dommages causés aux investisseurs et a réglé le problème " , souligne l' autorité.

HIFL a facturé aux investisseurs 1.784.465,32 livres de plus que s' ils avaient investi dans un fonds passif. La société a désormais communiqué sur ce sujet aux clients concernés et les a dédommagés.

" La situation a révélé de graves faiblesses dans les systèmes et les contrôles de HIFL en ce qui concerne la gestion, la surveillance et la gouvernance d' un domaine de son activité qui comprenait les fonds japonais et nord-américains " , poursuit encore la FCA.

HIFL a accepté de résoudre cette affaire et a obtenu un rabais de 30% conformément aux procédures de règlement des différends de la FCA. Sans cela, l'amende aurait atteint 2.668.547,40 livres.