Le régulateur britannique de la santé confirme l'innocuité du paracétamol pendant la grossesse
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur britannique de la santé a déclaré lundi que l'utilisation du paracétamol, un traitement anti-douleur, était sans danger et qu'il n'existait aucune preuve qu'il provoquait l'autisme chez les enfants.

Le gouvernement américain annoncera ses conclusions sur l'autisme plus tard dans la journée, après que le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que l'administration prévoyait d'établir un lien entre l'utilisation de l'analgésique Tylenol de Kenvue KVUE.N par les femmes enceintes et l'autisme.

