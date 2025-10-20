Le régulateur britannique avertit que la fusion Getty-Shutterstock, d'un montant de 3,7 milliards de dollars, pourrait nuire à la concurrence

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré lundi que le projet de fusion de 3,7 milliards de dollars entre la société américaine Getty Images

GETY.N et sa rivale Shutterstock SSTK.N pourrait nuire considérablement à la concurrence sur les marchés de la photographie éditoriale et de la photographie d'archives.

L'opération entre deux des plus grandes plateformes de licences photographiques au monde pourrait entraîner une hausse des prix, une détérioration des conditions commerciales et une baisse de la qualité des services pour les médias et les entreprises créatives du Royaume-Uni, a déclaré l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority).

Ces préoccupations ont également été exprimées par l'association des médias d'information et d'autres acteurs du secteur.

Dans des déclarations séparées, les deux entreprises ont indiqué qu'elles restaient attachées à la fusion et qu'elles collaboreraient avec l'autorité de surveillance pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.

Getty a refusé de dire si elle avait proposé ou prévoyait de proposer des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de la CMA.

Getty et Shutterstock ont conclu un accord de plusieurs milliards de dollars en janvier pour former un géant de l'image de stock à un moment où les outils d'IA générative perturbent de plus en plus le secteur.

Si Getty Images et Shutterstock ne proposent pas de solutions acceptables avant la date limite du 27 octobre, la CMA soumettra la fusion à une enquête détaillée de phase 2.