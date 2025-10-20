Le régulateur américain de la sécurité automobile ouvre une enquête sur les 2 000 robotsaxis de Waymo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur environ 2 000 robotsaxis Waymo, a indiqué lundi l'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer