Le régulateur américain de la sécurité automobile ouvre une enquête sur les 2 000 robotsaxis de Waymo

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur environ 2 000 robotsaxis Waymo, a indiqué lundi l'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile.