Le régulateur américain de la sécurité automobile ouvre une enquête sur 17 198 fourgonnettes de livraison Rivian
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé mercredi qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur 17 198 camionnettes de livraison électriques Rivian RIVN.O en raison de problèmes liés au fonctionnement des ceintures de sécurité.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
15,5300 USD NASDAQ +1,90%
