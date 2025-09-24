Le régulateur américain de la sécurité automobile ouvre une enquête sur 17 198 fourgonnettes de livraison Rivian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé mercredi qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur 17 198 camionnettes de livraison électriques Rivian RIVN.O en raison de problèmes liés au fonctionnement des ceintures de sécurité.