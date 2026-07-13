Le registre des investisseurs pilier de l'introduction en bourse de SBI Funds attire les fonds souverains de Singapour et d'Abou Dhabi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les investisseurs et le contexte de l'introduction en bourse tout au long de l'article)

Le plus grand gestionnaire d'actifs indien, SBI Funds Management SBIA.NS , a vendu des actions d'une valeur de 26,63 milliards de roupies (278,50 millions de dollars) à des investisseurs phares, notamment les fonds souverains de Singapour et d'Abou Dhabi, dans le cadre de son introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars .

SBI Funds a attribué 46,4 millions d’actions à des investisseurs phares au prix de 574 roupies, soit la limite supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié lundi soir.

• Le gestionnaire d’actifs vise une valorisation pouvant atteindre 1 170 milliards de roupies grâce à son introduction en bourse, qui devrait constituer l’une des plus importantes offres publiques de l’Inde cette année.

•Le gouvernement de Singapour s’est vu attribuer 2,7 millions d’actions, soit 5,72% du livre d’ordres des investisseurs pilier, tandis que l’Autorité monétaire de Singapour en a acquis 1,04%. L’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le fonds souverain norvégien et les fonds BlackRock

BLK.N ont chacun acheté 1,6 million d’actions.

• Le plus grand assureur indien, LIC LIFI.NS , et le fonds canadien Capital Group Global Equity Fund ont acquis chacun 3,1 millions d’actions, soit 6,76%.

• Les fonds communs de placement nationaux, notamment ceux de HDFC, ICICI et Axis, se sont vu attribuer 37,2% du livre d’ancrage, pour une valeur d’environ 9,91 milliards de roupies.

• SBI Funds est une coentreprise entre la plus grande banque du pays, la State Bank of India SBI.NS , et le plus grand gestionnaire d’actifs européen, Amundi AMUN.PA . La SBI et Amundi cèdent au total 203,7 millions d’actions dans le cadre de cette offre, tandis que SBI Funds ne vend pas de nouvelles actions.

• La vente d’actions à d’autres investisseurs se déroulera du 14 au 16 juillet, avec une fourchette de prix comprise entre 545 et 574 roupiespar action. Le titre devrait être coté sur les bourses indiennes le 21 juillet.

• SBI a par ailleurs annoncé la semaine dernière qu’elle céderait une participation de 1,42% dans SBI Funds à 30 investisseurs pour un montant de 16,55 milliards de roupies dans le cadre d’un placement préalable à l’introduction en bourse .

(1 $ = 95,6200 roupies indiennes)