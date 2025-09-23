Le redémarrage de la centrale nucléaire de Crane de Constellation Energy en avance sur le calendrier prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La grande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a déclaré que son projet de redémarrage de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie, rebaptisée Crane Clean Energy Center, reste en avance sur le calendrier, l'unité devant être remise en service en 2027 . Le redémarrage de la centrale, fermée en 2019 pour des raisons économiques, a été approuvé l'année dernière. Au cours de l'année, la société a signé des accords de production d'énergie à long terme pour des centres de données appartenant à des entreprises technologiques géantes, notamment avec Meta META.O , et un accord distinct avec Microsoft MSFT.O qui impliquera la réouverture de la centrale. Constellation a déclaré que le projet était doté de près de 80 % du personnel, que les inspections des principaux équipements étaient terminées ou sur le point de l'être et que l'opérateur de réseau PJM avait donné son accord accéléré pour l'interconnexion. L'obtention de la licence auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis est en bonne voie.