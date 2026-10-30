Le recul des rendements des bons du Trésor de référence met en avant un soutien tendanciel clé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 2,5 %, le S&P 500 baisse de plus de 1 % et le Dow Jones passe dans le rouge

* Coûts salariaux du troisième trimestre: 0,8 % contre une estimation de 0,8 %

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,3 %

* Le dollar reste pratiquement stable; l'or et le bitcoin reculent tous deux de plus de 1,5 %; le brut américain progresse de plus de 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95 %

30 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE RECUL DU RENDEMENT DE RÉFÉRENCE DES BONDS DU TRÉSOR MET EN AVANT UN SOUTIEN TENDANCIEL CLÉ

Les rendements des bons du Trésor américain continuent de reculer ce vendredi , les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges après les perspectives décevantes d’Amazon

AMZN.O et d’Intel INTC.O , ce qui pèse sur les valeurs technologiques et fait chuter les contrats à terme e-mini Nasdaq 100 NQc1 de plus de 2,5 %.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a chuté jusqu’à 4,8917 % avant de rebondir vers 4,95 %. Ce niveau reste bien inférieur à la clôture de jeudi (4,988 %) et prolonge un recul amorcé après que le rendement eut atteint un pic à 5,3645 % le 7 octobre.

D’un point de vue technique, ce recul a quelque peu atténué la dynamique haussière qui avait propulsé les rendements vers des plus hauts depuis plusieurs décennies. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est désormais repassé sous son pic d’octobre 2023, proche de 5,02 %, et sous la limite supérieure de sa bande de Bollinger annuelle , qui se situe actuellement entre 5,06 % et 5,07 %, ce qui suggère un refroidissement de la dynamique haussière.

Les traders se concentrent désormais sur la moyenne mobile à 20 semaines, en hausse, qui se situe juste au-dessus de 4,80 %. Ce niveau a constitué un support clé tout au long de l’année 2026, les replis observés en mars, avril, juin et août ayant tous trouvé un soutien près de cette moyenne mobile avant que la tendance haussière ne reprenne. La semaine prochaine, ce niveau passera à environ 4,82 %.

Tant que le rendement à 10 ans restera au-dessus de la moyenne mobile sur 20 semaines sur la base des cours de clôture hebdomadaires, de nombreux analystes techniques considéreront la récente baisse comme une correction s’inscrivant dans une tendance haussière plus large. Une cassure décisive en dessous de ce niveau pourrait toutefois signaler un changement de tendance plus significatif.

En dessous de ce niveau, le support se situe dans la zone comprise entre 4,75 % et 4,68 %, puis autour de 4,62 %. Des zones de support plus importantes pourraient apparaître dans la zone comprise entre 4,50 % et 4,40 %, où la limite supérieure d’un triangle symétrique pluriannuel converge avec la moyenne mobile ascendante à 20 mois.

À la hausse, un retour au-dessus de la bande de Bollinger annuelle supérieure suggérerait que la tendance haussière à long terme se réaffirme. La résistance se situerait alors autour de 5,16 %-5,18 %, suivie du pic du 7 octobre à 5,3645 %.

Une poussée au-dessus du plus haut du 7 octobre mettrait l’accent sur la fourchette 5,48 %-5,52 %, suivie de la moyenne mobile sur 50 ans, proche de 5,65 %. Au-delà se trouve le retracement de Fibonacci à 38,2 % de la baisse enregistrée entre 1981 et 2020, à 6,24 %.

(Terence Gabriel)

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