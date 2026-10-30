 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le recul des rendements des bons du Trésor de référence met en avant un soutien tendanciel clé
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 2,5 %, le S&P 500 baisse de plus de 1 % et le Dow Jones passe dans le rouge

* Coûts salariaux du troisième trimestre: 0,8 % contre une estimation de 0,8 %

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,3 %

* Le dollar reste pratiquement stable; l'or et le bitcoin reculent tous deux de plus de 1,5 %; le brut américain progresse de plus de 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95 %

30 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE RECUL DU RENDEMENT DE RÉFÉRENCE DES BONDS DU TRÉSOR MET EN AVANT UN SOUTIEN TENDANCIEL CLÉ

Les rendements des bons du Trésor américain continuent de reculer ce vendredi , les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges après les perspectives décevantes d’Amazon

AMZN.O et d’Intel INTC.O , ce qui pèse sur les valeurs technologiques et fait chuter les contrats à terme e-mini Nasdaq 100 NQc1 de plus de 2,5 %.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a chuté jusqu’à 4,8917 % avant de rebondir vers 4,95 %. Ce niveau reste bien inférieur à la clôture de jeudi (4,988 %) et prolonge un recul amorcé après que le rendement eut atteint un pic à 5,3645 % le 7 octobre.

D’un point de vue technique, ce recul a quelque peu atténué la dynamique haussière qui avait propulsé les rendements vers des plus hauts depuis plusieurs décennies. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est désormais repassé sous son pic d’octobre 2023, proche de 5,02 %, et sous la limite supérieure de sa bande de Bollinger annuelle , qui se situe actuellement entre 5,06 % et 5,07 %, ce qui suggère un refroidissement de la dynamique haussière.

Les traders se concentrent désormais sur la moyenne mobile à 20 semaines, en hausse, qui se situe juste au-dessus de 4,80 %. Ce niveau a constitué un support clé tout au long de l’année 2026, les replis observés en mars, avril, juin et août ayant tous trouvé un soutien près de cette moyenne mobile avant que la tendance haussière ne reprenne. La semaine prochaine, ce niveau passera à environ 4,82 %.

Tant que le rendement à 10 ans restera au-dessus de la moyenne mobile sur 20 semaines sur la base des cours de clôture hebdomadaires, de nombreux analystes techniques considéreront la récente baisse comme une correction s’inscrivant dans une tendance haussière plus large. Une cassure décisive en dessous de ce niveau pourrait toutefois signaler un changement de tendance plus significatif.

En dessous de ce niveau, le support se situe dans la zone comprise entre 4,75 % et 4,68 %, puis autour de 4,62 %. Des zones de support plus importantes pourraient apparaître dans la zone comprise entre 4,50 % et 4,40 %, où la limite supérieure d’un triangle symétrique pluriannuel converge avec la moyenne mobile ascendante à 20 mois.

À la hausse, un retour au-dessus de la bande de Bollinger annuelle supérieure suggérerait que la tendance haussière à long terme se réaffirme. La résistance se situerait alors autour de 5,16 %-5,18 %, suivie du pic du 7 octobre à 5,3645 %.

Une poussée au-dessus du plus haut du 7 octobre mettrait l’accent sur la fourchette 5,48 %-5,52 %, suivie de la moyenne mobile sur 50 ans, proche de 5,65 %. Au-delà se trouve le retracement de Fibonacci à 38,2 % de la baisse enregistrée entre 1981 et 2020, à 6,24 %.

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE DOLLAR N'EST PAS UNE VALEUR REFUGE FACE À LA VENTE MASSIVE DANS LE SECTEUR TECH CLIQUEZ ICI

LES CRAINTES D’UNE ESCALADE DANS LE GOLFE SIGNIFIENT QU’IL EST TEMPS DE SORTIR DES OBLIGATIONS À LONG TERME CLIQUEZ ICI

L'EUROPE ET LE CANADA EN TÊTE DES SÉLECTIONS EN MATIÈRE DE REVENUS FIXES — SCHRODERS CLIQUEZ ICI

L'EUROPE RESTE EN RETRAIT CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: QUAND WALL STREET ÉTERNULE CLIQUEZ ICI

DANS LA MATINÉE, UNE DERNIÈRE SURPRISE DE LA PART D'UNE BANQUE CENTRALE CLIQUEZ ICI

Valeurs associées

AMAZON.COM
236,7350 USD NASDAQ -2,89%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 012,09 Pts Index Ex -0,63%
INTEL
65,5469 USD NASDAQ -28,81%
NASDAQ Composite
25 552,78 Pts Index Ex -2,41%
S&P 500 INDEX
7 628,35 Pts CBOE -1,19%
STOXX Europe 600
647,51 Pts DJ STOXX -0,25%
USA BENCHMARK 10A
5,035 Rates -1,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 14:00:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,7 -19,03%
CAC 40
7 973,09 +0,04%
Pétrole Brent
117,59 +1,67%
TOTALENERGIES
85,65 +1,24%
SOITEC
120,8 -9,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank