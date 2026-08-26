Le recul des livraisons d'ordinateurs personnels de HP éclipse ses bons résultats ; l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture concernant les livraisons d'ordinateurs personnels, ajout des cours de bourse au paragraphe 1, précisions au paragraphe 2)

HP HPQ.N a annoncé mercredi que ses livraisons d’ordinateurs personnels avaient reculé au troisième trimestre, éclipsant les bons résultats de la société et entraînant une chute de 10 % du cours de son action lors des négociations après clôture.

Ses livraisons totales d'ordinateurs personnels ont chuté de 16 % au cours du trimestre clos le 31 juillet, alors même que le chiffre d'affaires de cette division a progressé de 18 %. Le chiffre d'affaires de la division impression a reculé de 2 % pour s'établir à 3,9 milliards de dollars au troisième trimestre.

La société prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté compris entre 69 et 79 cents, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 67 cents, selon les données compilées par LSEG. Ces prévisions incluent une hausse de 8 cents liée aux remboursements de droits de douane estimés.

L'administration du président américain Donald Trump a remboursé environ 100 milliards de dollars de droits de douane qu'elle avait perçus avant que la Cour suprême des États-Unis ne les annule, comme l'a révélé un document judiciaire déposé au début du mois.

HP, à l’instar de ses concurrents Dell Technologies

DELL.N , Apple AAPL.O et du groupe chinois Lenovo 0992.HK , a augmenté les prix de ses appareils, la pénurie mondiale de puces mémoire ayant fait grimper les coûts.

HP a annoncé un chiffre d’affaires de 15,7 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12,5 % par rapport à l’année précédente et dépassant les estimations de 14,38 milliards de dollars, grâce à une forte demande de PC optimisés pour l’IA .

Son concurrent Lenovo a annoncé début août une hausse de 43 % de son chiffre d’affaires trimestriel, profitant de l’essor du matériel dédié à l’IA et des hausses de prix liées à la pénurie de puces mémoire.

Le bénéfice ajusté de HP, à 83 cents par action pour le trimestre clos le 31 juillet, comprenait également un effet positif de 11 cents par action lié aux remboursements de droits de douane. Ce bénéfice ajusté a dépassé les estimations, qui s'élevaient à 69 cents par action.

La société a également relevé ses prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 3,19 et 3,29 dollars, ce qui inclut un effet favorable de 0,19 dollar lié aux remboursements de droits de douane estimés pour l'ensemble de l'année. Le fabricant d'ordinateurs portables avait auparavant prévu un BPA ajusté annuel compris entre 2,90 et 3,10 dollars.