Le recul des actions du secteur des semi-conducteurs suscite des inquiétudes quant à la vigueur de la reprise liée à l'IA et aux opérations à effet de levier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à la clôture, ajout de commentaires aux paragraphes 6 et 22)

* Les valeurs technologiques mondiales connaissent un début de mois de juillet difficile après un fort rebond

* L'indice américain SOX des semi-conducteurs confirme son entrée en marché baissier, en baisse de 20% par rapport à son record de juin

* Le modèle chinois “Moonshot AI” renforce les doutes quant au retour sur investissement des dépenses américaines en matière d’IA

* Alphabet, Tesla et Intel doivent publier leurs résultats la semaine prochaine

* Le marché des options affiche une activité d'achat sur repli

par Johann M Cherian, Saqib Iqbal Ahmed et Lewis Krauskopf

Une semaine difficile pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs — ces mêmes titres qui avaient alimenté la flambée boursière fulgurante de cette année — a conduit les investisseurs, de Séoul à la Silicon Valley, à se demander si le boom de l’IA n’était pas devenu trop spéculatif et n’avait pas pris de l’avance sur lui-même.

Les investisseurs, de l’Asie à l’Europe, se sont détournés des valeurs exposées à l’IA et des titres dits “momentum” qui avaient alimenté les rendements des portefeuilles pendant une grande partie de l’année.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 1,6% vendredi. Sur la semaine, il a chuté d’environ 10%, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d’un an. L’indice a clôturé vendredi en baisse d’un peu plus de 20% par rapport à son plus haut historique atteint fin juin, une évolution qui confirme qu’il se trouve en marché baissier.

“Ce recul reflète des prises de bénéfices et une attention croissante portée à la viabilité des dépenses d’investissement dans l’IA”, a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management. “Les valorisations des actions du secteur des semi-conducteurs avaient intégré une demande quasi parfaite, alors qu’il s’agit d’un secteur historiquement cyclique; les titres étaient donc voués à devenir vulnérables à un moment donné au cours de cette hausse rapide.”

L’indice des puces électroniques affiche tout de même une hausse de plus de 60% depuis le début de l’année.

“Je ne pense pas que cela ait vraiment un rapport avec les fondamentaux, mais plutôt avec un simple repositionnement des portefeuilles et une prise de bénéfices sur des actions dont les cours ont atteint des sommets”, a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana.

UNE START-UP CHINOISE SE TOURNE VERS LES DÉPENSES EN IA

Les analystes ont mis en avant plusieurs raisons expliquant le brusque revirement de ce mois-ci. La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé un modèle qu’elle présente comme le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde, ce qui a ravivé l'examen minutieux des investisseurs sur le rythme des rendements potentiels des investissements massifs dans l’IA réalisés par les entreprises technologiques américaines. Un rapport de Bloomberg publié jeudi suggère qu’ GOOGL.O , filiale d’Alphabet, accuse plusieurs mois de retard sur la sortie de Gemini 3.5 Pro, son modèle d’IA phare le plus puissant.

Les traders ont connu un début de mois de juillet marqué par la volatilité: l’indice sud-coréen KOSPI s’est retrouvé en marché baissier la semaine dernière, bien qu’il ait progressé de près de 62% depuis le début de l’année; le Nikkei japonais est entré en phase de correction vendredi; et le secteur technologique européen figure parmi les plus grands perdants de cette semaine, après avoir enregistré en juin sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2001.

Après avoir surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX dans un rapport de plus de deux pour un cette année, l’indice S&P 500 Momentum .SP500MUP , qui suit les valeurs du S&P 500 affichant des performances solidement soutenues, a reculé de 11% en juillet, contre une baisse inférieure à 1% pour l’indice S&P 500 dans son ensemble.

Certains fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans les semi-conducteurs ont enregistré des baisses plus marquées. L’ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SOXL.P a chuté de plus de 50% par rapport à son plus haut de fin juin, même s’il affiche toujours une hausse de plus de 200% sur l’année.

INQUIÉTUDES LIÉES À L'EFFET DE LEVIER

La faiblesse du secteur a suscité des inquiétudes quant à un éventuel surendettement ou à un niveau d’endettement excessif chez les investisseurs.

Tony Pasquariello, responsable de la couverture des fonds spéculatifs chez Goldman Sachs, a déclaré dans une note adressée à ses clients que l’effet de levier s’était accru sur l’ensemble du marché, comme en témoignent par exemple la hausse des marges des particuliers, les actifs sous gestion des ETF à effet de levier et le volume des options à court terme.

Les grands fonds spéculatifs, qui recourent généralement à l’endettement pour tirer parti des fluctuations importantes des marchés et booster leurs rendements, ont réduit ces dernières semaines leur exposition aux principaux acteurs des infrastructures d’IA, selon des dirigeants de banques travaillant avec ces fonds.

“Les investisseurs se sont largement surendettés sur ces titres”, a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital, en Caroline du Sud. “Beaucoup de gens ont eu l’impression, ces deux derniers mois, que ces actions ne pouvaient que monter. Et s’ils ont emprunté de l’argent pour acheter ces positions, alors ils (pourraient être) contraints de les céder.”

Pour autant, les traders d’options semblaient davantage enclins à acheter sur les baisses et à se tourner vers des segments moins surchargés du marché qu’à se retirer complètement des actions.

“Les investisseurs ont généralement procédé à des rotations plutôt qu’à une réduction généralisée de leur exposition au risque”, a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Susquehanna Financial Group.

Certains des fabricants de puces les plus en vue, notamment SK Hynix, Micron Technology et SanDisk, ont même suscité des opérations d’options haussières vers midi.

“Cela suggère qu’un plancher de survente à court terme pourrait avoir été atteint”, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse d’options SpotGamma.

LES TITRES LES PLUS TOUCHÉS

Vendredi, l’action Nvidia NVDA.O a clôturé en baisse de 2,2%, tandis que celle d’Intel INTC.O a reculé de 2% et celle d’Applied Materials AMAT.O a chuté de 5,6%. Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a glissé de 0,5% et SanDisk SNDK.O a clôturé en baisse de 4%. SpaceX SPCX.O a chuté de 5,4%, l’annulation de dernière minute du 13e vol d’essai de Starship ayant accentué la pression après que le titre est passé cette semaine sous le prix d’introduction en bourse de 135 dollars. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O

000660.KS ont brièvement chuté sous leur prix d’introduction avant de se redresser pour terminer en légère hausse.

L'attention se porte désormais sur les résultats financiers de deux des “Magnificent Seven” de Wall Street. Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, tout comme le fabricant de semi-conducteurs Intel.