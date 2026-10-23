Le recours collectif des employés de Chili's vise à remettre en cause le salaire minimum réduit appliqué par l'État de New York pour les salariés percevant des pourboires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* D'anciens employés de Chili's estiment que le salaire minimum plus bas appliqué à New York aux travailleurs recevant des pourboires est illégal

* Les avocats souhaitent étendre cette affaire à l'ensemble du pays

* Les défenseurs des travailleurs critiquent depuis longtemps les salaires inférieurs au salaire minimum

par Daniel Wiessner

Une action en justice déposée vendredi concernant les pratiques salariales de Brinker International, l'exploitant de la chaîne Chili's EAT.N , vise à faire annuler le salaire minimum réduit appliqué par l'État de New York aux salariés percevant des pourboires, ce qui, selon les plaignants, alimente le harcèlement sexuel et racial dont sont victimes ces salariés.

Le recours collectif proposé devant le tribunal fédéral de Brooklyn par trois anciens employés de Chili's affirme que la politique de l'État de New York, partagée par la plupart des autres États américains, permet à Brinker de contraindre ses employés à compter sur les pourboires et les expose à une discrimination illégale.

“Brinker promeut une culture dans laquelle les employés de service recevant des pourboires doivent faire en sorte que les clients se “sentent privilégiés”, même au détriment de leur dignité et de leur sécurité”, indique la plainte.

Brinker n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le bureau du procureur général de New York n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la contestation de la loi de l’État.

De nombreux défenseurs des travailleurs réclament depuis des années la suppression des salaires inférieurs au salaire minimum que les entreprises peuvent verser aux travailleurs percevant des pourboires en vertu des lois fédérales et de la plupart des lois des États, à condition que les pourboires comblent la différence.

À New York, où le salaire minimum est de 16 dollars de l’heure, voire 17 dollars à New York et dans ses environs, les employés de la restauration qui perçoivent des pourboires peuvent être rémunérés 10,70 dollars ou 11,35 dollars de l’heure. Le salaire minimum fédéral pour les employés percevant des pourboires est de 2,13 dollars de l’heure, contre 7,25 dollars pour le salaire minimum traditionnel, et s’applique dans les États qui ne fixent pas leur propre seuil minimum.

DÉPENDRE DES POURBOIRES

Les défenseurs des droits des travailleurs affirment que, les pourboires étant discrétionnaires et imprévisibles, ils devraient venir compléter les revenus des employés plutôt que de constituer l’essentiel de leur salaire. La plainte déposée contre Brinker indique que le fait de dépendre des pourboires oblige les employés à tolérer des comportements tels que le harcèlement sexuel et les éventuels préjugés raciaux des clients.

Les avocats des plaignants ont indiqué dans la plainte qu’ils prévoyaient d’étendre l’affaire à l’ensemble des salariés de Chili’s à l’échelle nationale.

Brinker exploite plus de 1.200 restaurants Chili's aux États-Unis, dont 36 à New York. La société est également propriétaire de Maggiano's Little Italy, une chaîne de restaurants italiens comptant environ 50 établissements aux États-Unis.

La plainte soutient que le fait que Chili's se base sur les évaluations des clients pour déterminer les horaires, les services et l'affectation des tables des employés est également illégal. Le système d'évaluation peut comporter des préjugés raciaux, indique la plainte, et peut empêcher les serveurs de repousser les avances indésirables des clients par crainte d'une mauvaise note.

Les plaignants, trois anciens employés d’un restaurant Chili’s situé dans le quartier de Glendale, dans le Queens à New York, affirment avoir été régulièrement victimes d’avances sexuelles et de commentaires inappropriés, et que la direction n’a pas suffisamment protégé les employés contre le harcèlement.