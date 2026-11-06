Le recours collectif contre la Silicon Valley Bank aboutit à un accord avec KPMG, selon un fonds norvégien

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Le fonds souverain norvégien a annoncé vendredi qu'un accord à hauteur de 224,5 millions de dollars avait été conclu avec l'auditeur externe KPMG LLP dans le cadre du recours collectif intenté par des investisseurs contre la Silicon Valley Bank (, SVB), qui a fait faillite.

La faillite de la SVB en mars 2023 a été le déclencheur de la pire crise bancaire depuis la crise financière mondiale de 2008, frappant les valeurs bancaires à l'échelle mondiale.

Le fonds norvégien a par la suite déclaré que cette affaire soulevait de sérieuses préoccupations concernant l’intégrité des marchés publics, la gouvernance des grandes institutions financières et, plus largement, les intérêts de la communauté des investisseurs.

«Cet accord constitue une première étape importante vers le recouvrement des pertes subies par les investisseurs à la suite de l’une des plus importantes faillites bancaires de l’histoire des États-Unis », a déclaré dans un communiqué Nicolai Tangen, directeur général du fonds souverain norvégien .

La procédure se poursuit à l’encontre d’autres défendeurs, a ajouté le fonds.

Le fonds, qui investit à l’étranger les excédents des recettes pétrolières et gazières de la Norvège, est le plus grand investisseur individuel sur les marchés boursiers mondiaux: il détient environ 1,5 % de l’ensemble des actions cotées dans le monde et possède des participations dans plus de 7 000 entreprises.

Il détenait une participation de 1 % dans SVB à la fin de l’année 2022, évaluée à 137,9 millions de dollars, selon les données figurant sur le site web du fonds.