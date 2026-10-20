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Le réchauffement climatique s'accélère, selon le climatologue Johan Rockström
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:57

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Le réchauffement climatique provoqué par les émissions issues des combustibles fossiles s'accélère, plaçant nombre des écosystèmes les plus importants de la Terre au bord de leurs points de basculement, a déclaré Johan Rockström, directeur de l'Institut de recherche sur les impacts climatiques de Potsdam.

S'exprimant mardi lors de la conférence Reuters Sustainability Europe, il a précisé que les dégâts subis par les récifs coralliens et la forêt amazonienne étaient sur le point de devenir irréversibles.

Certaines parties du système de circulation de l'océan Atlantique, notamment le courant qui tempère le climat de l'Europe occidentale grâce aux eaux chaudes provenant des Caraïbes, sont également à deux doigts de l'effondrement, a ajouté Johan Rockström.

Les entreprises qui souhaitent se préparer et renforcer la résilience de leurs activités doivent donner la priorité aux efforts de décarbonation, a-t-il poursuivi à moins de trois semaines de l'ouverture de la COP31, organisée en Turquie.

Elles devraient également investir dans la préservation de la nature, en particulier dans des projets liés au maintien ou à la restauration de la biodiversité et des réserves d'eau douce, a encore dit Johan Rockström.

A ses yeux, il est "extrêmement inquiétant" de constater des pressions en faveur d'un assouplissement des règles relatives à la suppression progressive des véhicules à moteur à combustion interne, notant que les subventions accordées à l'essence et au diesel sapaient la demande des consommateurs pour les véhicules électriques.

(Simon Jessop; version française Benoit Van Overstraeten)

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