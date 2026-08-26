Le rebond de Nvidia montre que l'engouement de Wall Street pour l'IA est loin d'être terminé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats et les perspectives de Nvidia ont dépassé les attentes

* Dans un premier temps, le marché a réagi avec indifférence

* Les actions ont rebondi après que le directeur général Jensen Huang a déclaré que l'IA avait atteint un point d'inflexion

par Lewis Krauskopf et Laura Matthews

Les résultats de Nvidia NVDA.O , publiés mercredi après-midi, ont fait vivre une nouvelle fois des montagnes russes à ses investisseurs, soulignant à quel point les attentes concernant l'IA et son concepteur de puces préféré sont devenues élevées à Wall Street. Nvidia a largement dépassé les estimations consensuelles pour son deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires lié aux centres de données au deuxième trimestre a bondi de 117 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 89 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), et la société a indiqué que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre devrait s'élever à environ 108 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Les adeptes de la société y ont vu une nouvelle bonne nouvelle pour le secteur de l’IA. Mais après une longue série de hausses pour Nvidia et les autres valeurs technologiques à très forte capitalisation, cela n’a pas suffi – du moins dans un premier temps. L’action a ouvert en baisse après la clôture et est restée pratiquement inchangée en fin de séance, au cours des 40 minutes qui ont suivi la publication du rapport.

Le moral s’est ensuite amélioré après l’intervention du directeur général Jensen Huang lors d’une conférence téléphonique, au cours de laquelle il a déclaré que l’IA avait atteint un point d’inflexion, ce qui a entraîné une hausse de 4 % du cours de l’action.

« Il est difficile de ne pas qualifier ce rapport d’exceptionnel », a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management, qui détient à la fois des actions Nvidia et des options de vente lui donnant le droit, mais non l’obligation, de vendre des actions à un certain prix avant une date déterminée.

LE CHEF DE FILE DE L’IA TIENT SES PROMESSES

Les résultats de Nvidia, l’une des entreprises les plus valorisées au monde, sont considérés comme un indicateur de référence pour le marché de l’IA, car ses puces équipent la plupart des grands centres de données et des modèles d’IA avancés à l’échelle mondiale. Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O — deux des plus gros clients de Nvidia — ont récemment renforcé les prévisions selon lesquelles les géants de la tech dépenseraient plus de 730 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en infrastructures d’IA cette année, une somme sans précédent qui marque une forte progression par rapport aux 400 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dépensés l’année dernière.

Nvidia a été l’une des valeurs les plus fiables de la Silicon Valley ces dernières années et le titre emblématique du marché haussier porté par l’IA qui a débuté il y a près de quatre ans. L’action Nvidia a bondi de quelque 1 700 % pendant cette période, le géant des semi-conducteurs devenant ainsi la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière.

Cette année, cependant, la performance de son titre a été éclipsée par celle d’autres fabricants de puces qui devraient bénéficier du développement massif des centres de données dédiés à l’IA, tandis que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des implications des mesures prises par de nombreuses grandes entreprises pour financer ce développement. L’action Nvidia a progressé de plus de 12 % depuis le début de l’année, restant en deçà de la hausse de plus de 60 % enregistrée par l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , mais Nvidia reste une référence pour le secteur de l’IA.

La pression qui pèse sur de nombreuses grandes entreprises du secteur de l’IA découle des inquiétudes liées aux « accords circulaires », dans lesquels des fabricants de produits d’IA financent d’autres entreprises de leur écosystème. Les sceptiques avertissent que cette pratique pourrait gonfler artificiellement la demande, fausser les signaux économiques généraux et accroître le risque d’un brusque repli du marché.

Nvidia a déclaré mercredi après-midi que son exposition brute maximale au titre de l’ensemble des accords de garantie « land, power and shell » s’élevait à 3,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), soit une fraction de son chiffre d’affaires trimestriel.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES ADEPTES DE L’IA

« C’est une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana, qui détient des actions Nvidia.

« Quant à savoir comment cela se répercutera sur les actions du secteur de l’IA, c’est plus difficile à dire, car le marché traverse actuellement une phase de rotation: cette rotation va-t-elle se poursuivre ou va-t-elle relancer ces titres? », a ajouté Carlson. « Je ne sais pas si cela suffira à les relancer, mais en ce qui concerne le concept de l’IA ou la thèse d’investissement, je pense que cela reste solide. » La réaction initiale modérée reflète en partie le nombre de cycles d’enthousiasme autour de Nvidia que le marché a déjà connus. À l’approche de la publication des résultats de mercredi, Nvidia avait dépassé les estimations des analystes pendant huit trimestres consécutifs. C’est peut-être pour cette raison que les options du fabricant de puces anticipaient une variation de 5,4 % dans un sens ou dans l’autre à l’ouverture des marchés jeudi , ce qui est inférieur à la variation de 6,5 % impliquée avant la publication de ses résultats de mai. « Nvidia s'échangeant dans les limites de la variation implicite du marché, le marché des options a vu juste pour l'instant », a déclaré Hickle. « Le défi pour Nvidia n'est plus de présenter de bons résultats, mais de faire mieux que les excellents résultats auxquels les investisseurs s'attendent déjà. Dans ce cas, dépasser les estimations de Wall Street est presque la condition sine qua non. »