Le rebond de l'économie sera plus lent que prévu, dit le patron de Deutsche Bank

FRANCFORT, 2 septembre (Reuters) - Il faudra plus de temps que ce qui est généralement anticipé pour que l'économie allemande retrouve ses niveaux antérieurs à la crise provoquée par le nouveau coronavirus, a déclaré mercredi le président du directoire de Deutsche Bank. Pour Christian Sewing, l'activité économique ne reviendra pas à la normale ni cette année ni l'année prochaine et de nombreux secteurs vont continuer de fonctionner à 70% ou 90% de leurs capacités, avec de "graves conséquences". "Beaucoup d'entreprises vont devoir s'adapter à cela et réussir à être rentables avec des revenus plus faibles à plus long terme", a-t-il dit au ours d'une conférence du secteur bancaire. (Tom Sims version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -0.25%