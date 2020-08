Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le rebond de l'activité manufacturière en Chine dépasse les attentes Reuters • 03/08/2020 à 06:55









PEKIN, 3 août (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine à progressé en juillet au rythme le plus rapide depuis près de 10 ans, la demande intérieure continuant de s'améliorer après la crise du coronavirus, montrent des données publiées lundi. L'indice compilé auprès des directeurs d'achat (PMI) par Caixin/Markit s'affiche à 52,8 le mois dernier contre 51,2 en juin. Il dépasse ainsi pour le troisième mois d'affilée le seuil de 50 qui sépare la contraction de la croissance et enregistre sa progression la plus rapide depuis janvier 2011. L'indice de juillet dépasse également les attentes des analystes, qui attendaient une croissance beaucoup plus modeste, à 51,3. Ajoutées aux enquêtes PMI officielles publiées vendredi, ces données confirment que la deuxième économie du monde se remet plus vite que prévu du choc du coronavirus, même si les commandes à l'export et l'emploi restent à la traîne. (Yawen Chen et Ryan Woo version française Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

