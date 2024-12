Le réassureur Scor détient 93,17% de la foncière MRM après son OPA

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le réassureur Scor a acquis 93,17% de la foncière MRM au terme de son offre publique d'achat au prix de 35,50 euros par action, ce qui conduira à son retrait de la Bourse de Paris, a indiqué l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un communiqué mardi.

L'acquéreur, qui détenait plus de 70% du capital et des droits de vote de MRM avant l'OPA, a franchi le seuil de 90% des droits de vote et du capital, requis pour retirer le titre de la Bourse, précise l'AMF dans son communiqué.

L'Autorité précise que la cotation des actions MRM reste suspendue "jusqu'à nouvel avis".

Scor avait décidé début novembre "d'arrondir" à 35,50 euros par action son offre publique d'achat sur la société d'investissement immobilier, contre 35,40 euros précédemment.

Au 30 juin 2024, MRM était détentrice d'un patrimoine immobilier évalué à plus de 230 millions d'euros "hors droits", principalement composé de galeries commerciales dans plusieurs régions françaises.

Scor avait annoncé le 26 septembre dans un communiqué la reprise des 15,9% du capital détenus par Altarea et son "intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée suivie, si les conditions en sont réunies, d'un retrait obligatoire de MRM".

Altarea était depuis 2022 le second actionnaire institutionnel de MRM après Scor, actionnaire majoritaire depuis 2013.