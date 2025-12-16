Le real brésilien recule après les minutes de la banque centrale du Brésil

(AOF) - La banque centrale du Brésil a indiqué que l’inflation s’améliorait, tout en restant au-dessus la cible fixée par l’institution. Par conséquent, les membres du Copom (comité de politique monétaire) estiment qu’une restriction monétaire plus importante est nécessaire pendant une période plus longue que ce qui serait autrement approprié. Il semble que la hausse des prix au Brésil soit tirée par la demande et requiert donc une politique monétaire restrictive pendant une période très prolongée.

Partant, la semaine dernière, la banque centrale du Brésil a décidé de maintenir son principal taux directeur inchangé à un niveau élevé de 15%, et devrait adopter un statu quo sur ses taux pendant un long moment. Un cycle de hausse des taux n'est pas à exclure si le besoin s'en fait ressentir. Après la publication de ces minutes au ton plutôt " hawkish ", le real brésilien s'est déprécié, les investisseurs misant sur une banque centrale au ton plus accommodant. Le real brésilien recule de 0,52% face au billet vert et se négocie contre 0,1837 dollar. Face à l'euro, il s'affaisse de 0,70% et s'échange contre 0,1560 euro.