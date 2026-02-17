Le Raspberry Pi s'envole de 40 %, le directeur général achète des actions et les discussions sur l'IA se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danilo Masoni

17 février - Les actions de Raspberry Pi RPI.L ont augmenté de 42% mardi dans un rallye record de deux jours après que le directeur général Eben Upton ait acheté des actions de la société britannique de matériel informatique en perte de vitesse, mettant fin à une chute de plusieurs mois, alors que les rumeurs se multiplient sur le fait que ses produits pourraient bénéficier de projets d'intelligence artificielle à faible coût. Deux traders londoniens ont déclaré que le moteur de cette hausse n'était pas clair, bien que le mouvement ait suivi un dépôt montrant qu'Upton a acheté environ 13 224 livres d'actions à environ 282 pence chacune lundi. L'action est encore inférieure d'environ 50 % à son niveau record atteint il y a un an.

La reprise de la société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 800 millions de dollars, s'est matérialisée par un buzz sur les médias sociaux selon lequel la demande pour ses ordinateurs monocartes pourrait augmenter, car les gens les achètent pour faire fonctionner des agents d'intelligence artificielle tels qu'OpenClaw.

L'utilisateur X @aleabitoreddit, qui compte plus de 58 000 followers, a posté lundi: "Idée de transaction amusante: Long $RPI (Raspberry Pi)", affirmant que les acheteurs ont récemment commencé à accumuler les appareils parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les " produits Apple à plus de 500 $ "

Interrogé sur l'évolution du cours de l'action, Raspberry Pi a déclaré: "Il n'y a rien du côté de l'entreprise au-delà de ce qui est déjà dans le domaine public"

À 14 h 54 GMT, les actions étaient en hausse d'environ 27 %, en tête des gains sur le FTSE 250 .FTMC . Au début du mois, l'action est tombée en dessous de son prix d'introduction en bourse de 280 pence. En janvier, Raspberry Pi a déclaré que ses bénéfices de base pour 2025 seraient supérieurs aux attentes, mais a averti que ses perspectives pour 2026 étaient assombries par la volatilité de l'offre et de la tarification de la mémoire