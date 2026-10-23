Le Rasonque de Revolution améliore la survie dans tous les sous-groupes de patients atteints d'un cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RVMD.O , de Revolution Medicines, a déclaré vendredi que son médicament Rasonque, récemment approuvé pour le traitement du cancer du pancréas, améliorait la survie globale chez les patients ayant déjà suivi un traitement, qu’ils soient ou non porteurs d’une mutation du gène RAS, responsable de la croissance tumorale.

Voici plus de détails tirés des données présentées lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale à Madrid:

* Des analyses exploratoires ont montré que Rasonque réduisait le risque de décès par rapport à la chimiothérapie dans tous les sous-groupes RAS évalués, de 39% à 68% chez les patients présentant des mutations RAS et de 57% chez ceux chez qui aucune mutation RAS n’avait été identifiée

* Les mutations RAS favorisent la croissance tumorale et sont présentes dans plus de 90% des cas de cancer du pancréas

* L’analyse s’appuyait sur une étude de phase avancée portant sur 500 patients ayant déjà reçu un traitement, dont 248 ont reçu Rasonque et 252 une chimiothérapie

* Ce comprimé à prise unique quotidienne a obtenu en août une autorisation accélérée aux États-Unis pour le traitement du cancer du pancréas métastatique chez les patients ayant déjà reçu un traitement ou ne pouvant pas bénéficier d’une chimiothérapie combinée

* Les analyses ont montré que Rasonque améliorait la survie globale par rapport à plusieurs schémas chimiothérapeutiques standard

* Une amélioration de la survie globale a également été observée chez les patients déjà traités, y compris ceux dont le cancer s’était propagé dans les six mois suivant un traitement antérieur et ceux qui avaient déjà reçu un traitement pour une maladie métastatique