Le rapprochement entre Pernod Ricard et le fabricant de Jack Daniel's mettrait à l'épreuve l'influence des familles

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* Pernod et Brown-Forman ont confirmé les négociations de fusion jeudi

* L'opération permettrait de réaliser d'importantes économies

* L'union de familles puissantes pourrait s'avérer difficile

* Une prime importante pourrait alourdir la dette

* Selon les analystes, l'opération ne résoudra pas le problème de la croissance

(Ajout de commentaires de l'investisseur de Pernod aux paragraphes 7 et 17-18, et de détails sur les familles aux paragraphes 8-12 et 15) par Emma Rumney

Un rapprochement potentiel entre le français Pernod Ricard et le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman, permettrait de vérifier si les puissantes familles à l'origine des deux groupes de boissons peuvent s'unir pour se développer sur un marché mondial des spiritueux en perte de vitesse. Les actions de Pernod PERP.PA , le numéro deux mondial des spiritueux, ont augmenté de 3,4 % vendredi après avoir chuté à son plus bas niveau de 2009 la veille, lorsqu'il a confirmé les négociations de fusion avec son rival américain Brown-Forman BFb.N .

Les entreprises n'ont pas donné de détails financiers et ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude que la transaction aboutirait.

La fusion du whisky et de la tequila américains de Brown-Forman avec la distribution mondiale et le portefeuille plus large de Pernod - actuellement faible dans les deux catégories - pourrait permettre de réaliser des économies annuelles de 450 millions de dollars, selon Jefferies.

Cela créerait également un challenger plus fort pour le leader mondial Diageo DGE.L et donnerait au groupe combiné plus de poids sur le marché critique des États-Unis dans un contexte d'intensification des tensions commerciales.

Cependant, avec plusieurs générations de membres de familles fondatrices des deux côtés, y compris à la tête de Pernod et au sein du conseil d'administration de Brown-Forman, cette union potentielle se heurte à des obstacles uniques, selon les analystes.

"Ce ne sera pas la transaction la plus facile à réaliser", a déclaré Chris Beckett, analyste chez Quilter Cheviot, actionnaire de Pernod. Selon lui, il pourrait être difficile de trouver un arrangement qui satisfasse à la fois les membres de la famille et les actionnaires.

Un accord ne résoudrait pas automatiquement le problème le plus urgent: la faiblesse des ventes. Les fabricants d'alcool du monde entier sont confrontés à un ralentissement de la demande qui dure depuis des années. Ces discussions interviennent alors que le secteur des biens de consommation dans son ensemble subit de profonds changements, avec une série de départs de directeurs généraux et d'importantes transactions. Unilever ULVR.L discute de la vente de son activité alimentaire à un rival plus petit, McCormick MKC.N , tandis que le groupe américain de cosmétiques Estee Lauder EL.N et la société espagnole de parfums Puig

PUIGb.MC envisagent une fusion potentielle de 40 milliards de dollars .

À la clôture de jeudi, Brown-Forman avait une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars. Pernod - qui produit le whisky irlandais Jameson, la vodka Absolut et le champagne Perriet-Jouet - est évalué à environ 15 milliards d'euros (17 milliards de dollars).

UNE EMPRISE CENTENAIRE SUR LES SPIRITUEUX

La famille Brown contrôle Brown-Forman depuis sa création en 1870. Les descendants de la cinquième génération du fondateur George Gavin Brown siègent au conseil d'administration, et la famille - qui compte plus de 100 membres, y compris les conjoints - détient au moins 67,5 % des droits de vote, selon les estimations des analystes.

La famille a longtemps résisté aux prises de contrôle, ce qui fait de Brown-Forman une cible difficile, selon Bill Kirk, analyste chez Roth. En 2010, elle a imprimé une constitution sur les étiquettes de bourbon de la société, soulignant son engagement et son contrôle, et en 2017, Brown-Forman a rejeté une approche du brasseur Constellation Brands STZ.N .

Certains analystes ont déclaré que les Brown pourraient exiger une prime importante de la part de Pernod pour approuver un accord. Ils ont ajouté que les questions relatives à l'influence de la famille, à la direction, au siège social et à la cotation d'une société combinée pourraient s'avérer litigieuses.

Du côté français, Alexandre Ricard, petit-fils du fondateur de la société prédécesseur Société Ricard, est directeur général de Pernod depuis 11 ans.

La famille Ricard contrôle 21 % des droits de vote et joue un rôle plus discret que les Browns, selon une source au fait du dossier. Il n'y a pas de successeur familial clair pour Alexandre, et les autres membres n'ont pas de rôle significatif au sein du conseil d'administration, a ajouté la personne, précisant que les discussions entre les sociétés étaient avancées.

UNE PRIME IMPORTANTE RISQUE D'ACCROÎTRE L'EFFET DE LEVIER

L'un des problèmes pour Pernod et ses investisseurs est de savoir s'il devrait payer une prime.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré qu'il n'était pas certain que Pernod puisse réaliser une opération d'une telle ampleur compte tenu de son bilan déjà tendu. Sa dette nette représentait 3,8 fois les bénéfices de base (Ebitda) à la fin du mois de décembre et pourrait encore augmenter si une prime est exigée. Cela pourrait également diluer les bénéfices attendus pour les actionnaires de Pernod, a déclaré Beckett de Quilter Cheviot.

"Le bénéfice économique de ces synergies pourrait revenir aux investisseurs de Brown-Forman et à la famille Brown plutôt qu'aux investisseurs de Pernod", a-t-il déclaré.