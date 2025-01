"Le rapport sur l'inflation PCE n'est pas passé loin d'une bonne surprise" ( CPR AM)

(AOF) - "Le rapport sur l’inflation PCE sort globalement en ligne avec les attentes, qu’il s’agisse de l’inflation totale ou de l’inflation sous-jacente, et des variations mensuelles ou variations annuelles", souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM. Avant de préciser : "Le rapport n’est pas passé loin d’une bonne surprise puisque la variation mensuelle du core PCE est de +0,1560%. Un troisième chiffre après la virgule un tout petit peu plus bas aurait pu modifier un peu plus les anticipations de baisses de taux de la Fed."

"La variation 6 mois annualisée du core PCE tombe à 2,3%, au plus bas depuis un an et désormais très près de la cible de la Fed", conclut Bastien Drut.