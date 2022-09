Le rapport sur l’inflation américaine inquiète les marchés

L'hebdo des marchés d'Amundi

Publication du rapport sur l'inflation américaine, recul des marchés d'actions mondiaux, baisse de la production industrielle en zone euro… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Le rapport d'août sur l'inflation a été accueilli par le marché comme un élément susceptible de changer la donne en ce qui concerne les attentes de la Réserve fédérale américaine (Fed) : bien que les prix de l'énergie et des denrées alimentaires soient en cours de modération, contribuant au recul de l'inflation globale, les pressions inflationnistes sous-jacentes semblent loin de s'atténuer, l'inflation sous-jacente des biens et des services étant toutes deux élevées. Pourtant, le rapport d'août est resté cohérent avec nos projections, tant pour l'inflation globale que pour l'inflation sous-jacente. Nous nous attendons à un ralentissement de l'inflation dans les prochains trimestres, à la suite d'une modération relativement rapide et progressive de l'indice des prix à la consommation (IPC) global (depuis le pic de 9,1% en juin jusqu'à la barre des 7% au quatrième trimestre), en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'effets de base favorables : on notera que ce ralentissement reste compatible avec une dynamique mensuelle encore relativement forte par rapport à la norme. L'inflation sous-jacente, en revanche, ne baissera pas de façon radicale à court terme et se maintiendra pendant quelques mois (d'après nos projections, elle pourrait suivre une tendance haussière de stable à modérée avec une dynamique relativement forte jusqu'en octobre), grâce à la contribution de plus en plus marquée des services sous-jacents, qui n'est que partiellement compensée par l'affaiblissement progressif de l'inflation des biens essentiels. L'inflation sous-jacente devrait amorcer une tendance baissière plus nette vers la fin de l'année sous l'effet, cette fois, d'un ralentissement un peu plus prononcé des biens essentiels et d'une dynamique moins prononcée de l'inflation des services.

