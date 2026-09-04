Le rapport sur l'emploi simplifie l'équation pour la Fed

Le marché du travail américain a fait preuve d'un dynamisme assez inattendu le mois dernier, faisant ressortir des créations d'emplois bien supérieures aux attentes, une résilience qui semble donner à la Fed les coudées franches pour se concentrer sur la question de l'inflation afin de décider ou non d'augmenter ses taux le 16 septembre.

Des chiffres "incontestablement solides" (ClearBridge Investments)...

L'économie américaine a généré 162 000 emplois non agricoles en août, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), un nombre largement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 55 000 en moyenne.

De plus, les créations de postes non agricoles de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces deux mois.

"La moyenne des créations d'emplois sur trois mois a bondi à 71 000, ce qui suggère que le marché du travail évolue nettement au-dessus du rythme nécessaire à sa stabilisation, une évolution positive pour l'économie", souligne ainsi Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments, une filiale de Franklin Templeton.

"Les chiffres publiés sont incontestablement solides", observe-t-il plus largement, pointant aussi une forte hausse des créations d'emplois dans le secteur privé et une progression de l'emploi "dans un large éventail de secteurs, l'indice de diffusion atteignant son plus haut niveau depuis 2024".

Autre signe positif, le taux de chômage s'est maintenu, comme prévu, à 4,1% le mois dernier, et ce malgré une hausse du taux de participation à la population active, à 61,6%, "indiquant que l'économie reste en état de plein emploi" d'après les analystes de Commerzbank.

... qui devraient permettre à la Fed de se concentrer sur l'inflation

"Du point de vue de la Réserve fédérale, cependant, les prix à la consommation seront probablement plus importants pour déterminer si les taux d'intérêt seront relevés le 16 septembre", estime toutefois la banque allemande, rappelant que les chiffres de l'inflation d'août seront publiés vendredi prochain.

"Le rapport sur l'emploi d'août a dissipé les dernières inquiétudes concernant le marché du travail, plaçant les données sur l'inflation qui seront publiées la semaine prochaine au coeur de la décision du FOMC sur les taux d'intérêt attendue dans le courant du mois", juge aussi Jeff Schulze.

"Bien que Kevin Warsh ait tempéré, à Jackson Hole, l'idée selon laquelle la progression des salaires pourrait alimenter l'inflation, l'évolution contenue du salaire horaire moyen continue de suggérer que les pressions inflationnistes provenant du marché du travail restent limitées", estime d'ailleurs l'économiste de ClearBridge Investments.

Selon le rapport sur l'emploi publié ce jour, le salaire horaire moyen de l'ensemble des salariés du secteur privé hors agriculture a augmenté de 3,1% en août en rythme annuel, marquant ainsi une légère décélération par rapport au taux annuel de 3,2% observé en juillet.