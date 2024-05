Avant de poursuivre : "Le ralentissement de la croissance des salaires arrive à point nommé, alors que les chiffres de la productivité ont déçu hier. La baisse des pressions salariales devrait donc faire baisser l'inflation des services, que la banque centrale surveille de près. Ce scénario plairait à la Fed ainsi qu'aux marchés : une hausse satisfaisante mais ralentie de la masse salariale, qui permet d'envisager une baisse des taux en juillet.Ces chiffres donnent du crédit à la déclaration de Jerome Powell plus tôt dans la semaine, qui appelait la Fed à être " patiente " avec l'économie en bonne santé".

"Le rapport sur l'emploi devrait être bien accueilli par la Fed" (ABN Amro IS)

