Le rapport sur l'emploi d'octobre aux États-Unis ne sera pas publié, selon le BLS

Le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré mercredi qu'il ne publierait pas le rapport sur l'emploi d'octobre, très surveillé, après que la fermeture récente du gouvernement a empêché la collecte de données pour l'enquête sur les ménages.

"Les données de l'enquête sur les établissements de l'enquête Current Employment Statistics pour octobre 2025 seront publiées avec les données de novembre 2025", a déclaré le BLS dans un communiqué. "Les données de l'enquête sur les ménages de la Current Population Survey n'ont pas pu être collectées pour la période de référence d'octobre 2025 en raison d'une interruption des crédits. Les données de l'enquête sur les ménages ne peuvent pas être collectées rétroactivement"