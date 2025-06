Le rapport mensuel sur l'emploi américain globalement meilleur qu'attendu

(AOF) - Selon le rapport mensuel sur l’emploi, au mois de mai, l’économie américaine a créé 139 000 emplois dans le secteur privé non agricole, soit plus que les 126 000 qui étaient attendus. Par ailleurs, les données concernant le mois d’avril ont été révisées à la baisse de 30 000 unités, pour un total de 147 000 emplois, contre 177 000 estimés auparavant. De son côté, le taux de chômage est resté stable à 4,2 %, alors que le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu. Il a progressé de 0,4 % le mois dernier, contre des attentes à +0,3 % et un précédent à +0,2 %.