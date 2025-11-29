Le rappel de l'Airbus A320 perturbe les voyages en Asie, les transporteurs s'efforçant de mettre en place des correctifs logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un rappel interrompt les vols en Asie après l'interruption des voyages aux États-Unis

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320

Les régulateurs du monde entier demandent des correctifs logiciels

L'incident de JetBlue a révélé une vulnérabilité dans le logiciel de contrôle de vol

(Ajout de détails concernant Macao (paragraphe 10), Hong Kong et la Corée du Sud (paragraphes 16-17) et la signature) par Tim Kelly et Abhijith Ganapavaram

Les compagnies aériennes asiatiques se sont efforcées samedi de corriger un problème logiciel sur leurs Airbus A320, alors qu'un vaste rappel par le constructeur européen cloue au sol des avions dans toute la région, après avoir perturbé les voyages aux Etats-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Le rappel de 6 000 avions couvre plus de la moitié de la flotte mondiale de la famille A320 d'Airbus AIR.PA , l'épine dorsale de l'aviation court-courrier asiatique, en particulier en Chine et en Inde où la croissance économique a amené des millions de nouveaux voyageurs dans les cieux.

Les régulateurs du monde entier ont suivi l'Agence européenne de la sécurité aérienne en demandant à leurs transporteurs de remédier au problème logiciel de l'A320 avant de reprendre les vols.

Le rappel d'Airbus, adressé à 350 opérateurs dans le monde, semble être l'un des plus importants de ses 55 ans d'histoire et intervient quelques semaines après que l'A320 a dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré.

UNE SOLUTION SIMPLE MAIS NÉCESSAIRE

L'administration fédérale américaine de l'aviation a demandé aux transporteurs de remplacer ou de modifier le logiciel qui contrôle les gouvernes de profondeur et les ailerons des avions A319, A320 et A321.

L'autorité indienne de régulation de l'aviation a déclaré que 338 avions Airbus dans le pays étaient concernés par le problème, mais a précisé que la réinitialisation du logiciel serait achevée d'ici dimanche. La plus grande compagnie aérienne du pays, IndiGo INGL.NS , a terminé la réinitialisation du logiciel sur 143 de ses 200 appareils, a indiqué le régulateur.

Air India, qui compte 113 appareils touchés, a terminé la réinitialisation de 42 appareils. Les deux compagnies aériennes ont annoncé des retards samedi.

"Il n'y a pas d'impact majeur sur l'intégrité des horaires de notre réseau", a indiqué Air India sur son site X. "Cependant, certains de nos vols pourraient être légèrement retardés ou reprogrammés."

L'administration taïwanaise de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de procéder à des inspections et à des travaux de maintenance. Elle estime qu'environ deux tiers des 67 avions A320 et A321 exploités par les transporteurs de l'île sont concernés.

L'autorité de l'aviation civile de Macao a déclaré qu'elle avait demandé à Air Macau de résoudre le problème, notamment en reprogrammant les vols afin de minimiser les perturbations pour les passagers.

ANA Holdings 9202.T , la plus grande compagnie aérienne japonaise, a annulé 65 vols samedi et a prévenu qu'il y aurait d'autres perturbations dimanche.

ANA et ses filiales, telles que Peach Aviation, exploitent le plus grand nombre d'Airbus A320 au Japon. Sa principale rivale, Japan Airlines 9201.T , possède une flotte essentiellement composée de Boeing BA.N et n'utilise pas d'A320. Au niveau national, 95 vols ont été annulés, selon le radiodiffuseur public NHK.

Au niveau mondial, il y a environ 11 300 avions monocouloirs en service, dont 6 440 exemplaires de l'A320. La correction consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur et, bien que relativement simple, elle doit être achevée avant que les avions puissent voler à nouveau.

UN INCIDENT SURVENU EN OCTOBRE A DÉCLENCHÉ LE RAPPEL, SELON CERTAINES SOURCES

Jetstar, le transporteur économique de la compagnie nationale australienne Qantas QAN.AX , a déclaré que certains de ses vols seraient affectés par le rappel. L'Australian Broadcasting Corp a fait état de retards importants à l'aéroport de Melbourne.

La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines 020560.KS a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations importantes de son programme de vols, , seuls 17 de ses appareils étant concernés par le rappel. Sa rivale nationale, Korean Air 003490.KS , a déclaré qu'elle s'efforçait de remettre en service 10 de ses avions à réaction.

Le ministère sud-coréen des transports a déclaré que la remise à niveau de 42 appareils devrait être achevée d'ici dimanche matin.

La compagnie aérienne à bas prix de Hong Kong, HK Express, a déclaré qu'elle avait modernisé plus de la moitié de ses appareils concernés et que les opérations de vol étaient normales.

American Airlines AAL.O , le plus grand opérateur mondial d'A320, a déclaré que 340 de ses 480 appareils A320 avaient besoin d'être réparés, la plupart d'entre eux devant l'être d'ici samedi.

Les compagnies américaines American, Delta Air Lines

DAL.N , JetBlue JBLU.O et United Airlines font partie des 10 plus grands opérateurs mondiaux de la famille A320.

D'autres compagnies aériennes ont déclaré qu'elles effectueraient les réparations, notamment la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE et la compagnie britannique easyJet EZJ.L .

La compagnie colombienne Avianca a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, ce qui l'a incitée à fermer la vente de billets pour les voyages jusqu'au 8 décembre.

Des sources industrielles ont indiqué qu'une brusque perte d'altitude sur un vol de JetBlue reliant Cancun (Mexique) à Newark (New Jersey) le 30 octobre, qui a blessé plusieurs passagers, avait déclenché le rappel de l'Airbus.