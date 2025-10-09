Le rallye de Wall Street s'interrompt alors que les risques d'évaluation prennent le devant de la scène

Indices en baisse: Dow 0,31%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,21%

Les actions de Delta Air Lines augmentent suite aux prévisions de bénéfices pour le 4ème trimestre

Albemarle gagne sur la hausse du PT, les contrôles d'exportation de terres rares de la Chine

La hausse fulgurante de Wall Street a marqué une pause jeudi, les investisseurs, confrontés à l'absence de nouveaux catalyseurs, ayant du mal à justifier les valorisations élevées des actions , alimentées par la hausse.

Alors que les actions ont défié les craintes de bulle et se sont maintenues à un niveau élevé même pendant une période de faiblesse saisonnière, certains analystes s'inquiètent d'un repli rapide si la Réserve fédérale américaine ne réduit pas les taux d'intérêt aussi agressivement que le prévoient les marchés.

Le compte rendu de la réunion de septembre de la banque centrale, publié mercredi, a montré des inquiétudes persistantes en matière d'inflation parmi les décideurs politiques.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré au New York Times qu'il était favorable à d'autres baisses de taux cette année. Les investisseurs écouteront également les remarques du gouverneur de la Fed, Michael Barr, et de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

Toute tendance hawkish pourrait peser sur les actions, qui ont été largement soutenues par les espoirs de réduction des taux et le boom de l'intelligence artificielle.

À 11:59 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 145,34 points, soit 0,31%, pour atteindre 46 456,19. Le S&P 500 .SPX a perdu 16,21 points, soit 0,24%, à 6 737,51, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 47,72 points, soit 0,21%, à 22 995,90.

L'indice S&P 500 des valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD a reculé de 0,9%, tandis que Tesla TSLA.O a glissé de 1,9% et Amazon AMZN.O a plongé de 0,5%.

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système d'auto-conduite intégrale.

Les valeurs technologiques .SPLRCT sont restées stables. Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et AppLovin APP.O ont chuté respectivement de 1,5%, 1% et 4,9%. Les actions ont également pesé sur le Nasdaq.

Le secteur industriel du S&P 500 .SPLRCI a reculé de 0,9 %, Boeing BA.N ayant perdu 3,2 % et Honeywell HON.O ayant chuté de 2,1 %.

Pourtant, certains analystes parient que le marché haussier , qui dure depuis près de trois ans, a encore de la marge.

"Les marchés publics ont fait preuve d'une résilience remarquable face à la volatilité des politiques de ces derniers mois. Cela nous rappelle que l'appétit des investisseurs pour une croissance de haute qualité reste solide, en particulier dans le secteur technologique", a déclaré Isabelle Freidheim, fondatrice d'Athena Capital.

Une autre lueur d'espoir pour les actifs à risque pourrait provenir de l'apaisement des tensions géopolitiques, Israël et le Hamas ayant signé la première phase d'un accord de paix proposé pour Gaza.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont bondi de 5,1 %. La compagnie aérienne a fourni des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

PepsiCo PEP.O a augmenté de 2,2% après que le géant de la boisson ait dépassé les attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre.

Les actions des constructeurs de maisons américains ont baissé. Pultegroup PHM.N et D.R. Horton DHI.N ont baissé respectivement de 5,2% et de 4,5%. Ils ont été parmi les principaux perdants de l'indice de référence.

Le producteur de lithium Albemarle ALB.N a augmenté de 7,2% après que le courtier TD Cowen a relevé son objectif de prix sur le titre et que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation sur les terres rares.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,56 contre 1 sur le NYSE et de 1,53 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux sommets et 42 nouveaux creux.