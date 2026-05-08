Le ralentissement de la croissance de Cloudflare déçoit les investisseurs qui misaient sur un essor grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Cloudflare NET.N a chuté de plus de 15 % Vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel ont déçu les investisseurs qui avaient parié que le titre serait l'un des principaux bénéficiaires de la course à l'adoption de l'intelligence artificielle.

Le fournisseur de services de réseau et de cybersécurité va également licencier environ 20 % de ses effectifs en raison d'une utilisation accrue des outils d'IA, une mesure qui, selon Jefferies, pourrait nuire à la croissance à court terme.

Après une hausse de 43 % depuis la publication de ses derniers résultats trimestriels en février, les analystes ont déclaré que les attentes étaient élevées pour l'entreprise, mais ses prévisions laissent entrevoir un ralentissement de la croissance, les coûts croissants des infrastructures d'IA réduisant les marges.

Cloudflare a déclaré s'attendre à une augmentation de son chiffre d'affaires pouvant atteindre environ 30 % au deuxième trimestre, soit un rythme plus lent que la croissance de 33,5 % enregistrée au premier trimestre. Ses marges brutes ajustées ont chuté à un niveau historiquement bas de 72,8 % au premier trimestre, contre 77,1 % il y a un an.

« Pour préserver sa rentabilité, l'entreprise privilégie des coûts d'infrastructure et des amortissements plus élevés au détriment des salaires », a déclaré Malik Ahmed Khan, analyste actions senior chez Morningstar.

Ces licenciements motivés par l'IA alignent Cloudflare sur des entreprises telles que Block, dirigée par Jack Dorsey, qui ont déclaré que cette technologie pourrait transformer les méthodes de travail en automatisant des tâches telles que le codage.

Mais des experts et des dirigeants du secteur technologique, dont Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont averti que les entreprises utilisaient l’IA comme prétexte pour justifier des suppressions d’emplois qu’elles auraient de toute façon effectuées.

Malgré la chute du cours de l'action, les analystes se sont montrés globalement positifs à l'égard de Cloudflare après la publication de résultats comprenant un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions et une prévision de chiffre d'affaires annuel en hausse.

Les services de l'entreprise se sont avérés essentiels pour les utilisateurs d'outils d'IA tels que l'agent autonome connu sous le nom d'Openclaw.

Environ quatre sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action Cloudflare, portant la médiane à 243 $.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de Cloudflare s'élève à 198,93, contre 95,57 pour CrowdStrike et 50,13 pour Palo Alto.