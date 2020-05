Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le ralentissement de l'économie française s'est atténué en avril, relève la Banque de France Reuters • 12/05/2020 à 07:50









PARIS, 12 mai (Reuters) - Le ralentissement de l'économie française s'est atténué le mois dernier, bien que l'activité soit restée quasiment paralysée du fait des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus en vigueur depuis la mi-mars, a déclaré mardi la Banque de France. "Au total, alors qu'il y a un mois nous avions estimé à environ -32% la perte de PIB sur une semaine-type de confinement en mars, notre nouvelle estimation pour une semaine-type de confinement en avril se situe autour de -27%", dit-elle dans son enquête mensuelle de conjoncture. L'activité manufacturière est restée 37% inférieure à la normale le mois dernier, alors que le recul était de 48% en mars. Dans les services marchands, elle a diminué de 27% en avril après 37% en mars. La Banque de France s'abstient par ailleurs de formuler une prévision de l'évolution trimestrielle du PIB, étant donné la nature sans précédent de la récession. L'enquête mensuelle de conjoncture a été menée du 28 avril au 6 mai auprès d'un échantillon de 8.500 entreprises ou établissements. (Leigh Thomas, édité par Jean-Philippe Lefief)

