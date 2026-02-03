 Aller au contenu principal
Le raffineur Phillips 66 peut traiter 250 000 bpj de brut vénézuélien, selon son directeur général
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails à partir du paragraphe 2) par Georgina McCartney et Sheila Dang

Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N peut traiter environ 250 000 barils par jour de brut vénézuélien, a déclaré le directeur général Mark Lashier lors d'une conférence à Houston mardi. Le prix du brut vénézuélien doit toutefois être compétitif , et le brut vénézuélien pourrait supplanter d'autres sources de brut lourd, notamment le Western Canadian Select, a déclaré M. Lashier.

"Il y aura un rééquilibrage et, comme toujours, une nouvelle normalité sera trouvée", a ajouté le dirigeant.

Phillips 66 a acheté une cargaison de brut vénézuélien à la maison de commerce Vitol le mois dernier. La cargaison a été négociée pour être livrée sur la côte américaine du Golfe du Mexique avec une décote d'environ 8,50 à 9,50 dollars le baril par rapport au Brent LCOc1 , ont indiqué des sources.

Avant que les sanctions ne soient imposées au Venezuela en 2019, plusieurs grandes raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique achetaient et traitaient jusqu'à 800 000 bpj de pétrole lourd vénézuélien, selon les données du gouvernement américain.

