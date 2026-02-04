Le raffineur Phillips 66 dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, un rebond des marges de raffinage américaines ayant permis de relever les résultats après un effondrement prolongé en 2024.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,47 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,16 $ par action, selon les données compilées par LSEG.