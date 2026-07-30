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Le raffineur américain Valero affiche son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dépasse les prévisions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du chapeau, ajout d'un graphique et de précisions tout au long de l'article)

Valero Energy VLO.N a annoncé jeudi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et a dépassé les attentes de Wall Street, les perturbations du marché pétrolier au Moyen-Orient ayant accru la demande d’exportations de carburant américain et fait grimper en flèche ses marges de raffinage. Les raffineurs américains ont été les principaux bénéficiaires de la guerre en Iran, les acheteurs internationaux s'étant rués sur leurs approvisionnements en raison des perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ce qui a propulsé les exportations de carburant du pays à des niveaux records. Au deuxième trimestre, le résultat d'exploitation ajusté du segment de raffinage de Valero a plus que triplé par rapport à l'année précédente, atteignant 4,4 milliards de dollars, tandis que la marge de raffinage par baril traité a presque doublé pour s'établir à 23,62 dollars. Les volumes moyens de traitement de Valero ont atteint 3,0 millions de barils par jour (b/j) au cours du trimestre, contre 2,9 millions de b/j un an plus tôt. Les raffineurs de pétrole américains tirent enfin profit des carburants renouvelables , qui ont pesé sur les marges pendant des années mais connaissent aujourd’hui une forte hausse de la demande suite aux récentes obligations gouvernementales en matière de biocarburants et à la hausse des prix du diesel provoquée par le conflit au Moyen-Orient. Le résultat d’exploitation de Valero au deuxième trimestre a bondi à 717 millions de dollars dans le segment du diesel renouvelable, contre une perte de 79 millions de dollars l’année dernière.

Le résultat net de la société pour le trimestre s’est établi à 3 ,7 milliards de dollars — son meilleur résultat trimestriel depuis 2022, année où l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait perturbé les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales et entraîné une flambée des prix des matières premières qui avait dopé les bénéfices des raffineries. Par ailleurs, Valero a indiqué qu’elle poursuivait un projet d’optimisation de l’unité FCC d’une valeur de 230 millions de dollars au sein de sa raffinerie de St. Charles, qui devrait s’achever au troisième trimestre et renforcer la capacité de l’installation à produire des produits à forte valeur ajoutée.

La société, dont le siège se trouve à San Antonio, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 12,54 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 10,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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