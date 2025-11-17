Le radiodiffuseur Sinclair prend une participation dans son rival Scripps et fait pression en faveur d'une fusion

Le radiodiffuseur américain Sinclair SBGI.O a annoncé lundi une prise de participation de 8,2% dans son petit rival E.W. Scripps SSP.O et a déclaré qu'il était en pourparlers depuis des mois en vue d'un accord qui combinerait les deux sociétés.

Les actions de Scripps, dont le siège est à Cincinnati, ont bondi de 18,6 % après l'ouverture du marché, évaluant la société à environ 322,4 millions de dollars.

Scripps, réagissant à la prise de participation, a déclaré que son conseil d'administration restait concentré sur l'exécution de son plan stratégique et sur la création de valeur pour les actionnaires.

Il a ajouté qu'il évaluerait toute proposition susceptible d'accroître la valeur de l'entreprise et qu'il prendrait "toutes les mesures appropriées" pour protéger l'entreprise et ses investisseurs contre des actions opportunistes.

Un rachat de Scripps constituerait la dernière consolidation en date dans un secteur des médias américain confronté à la baisse de l'audience de la télévision câblée, à la faiblesse du marché de la publicité et à la concurrence croissante des plateformes de diffusion en continu telles que Netflix.

Ces pressions ont déjà incité d'autres acteurs à rechercher une plus grande envergure. Nexstar NXST.O , le plus grand opérateur de stations de télévision locales aux États-Unis et un rival clé de Sinclair Broadcast Group, a offert d'acheter Tegna TGNA.N , en pariant que la Federal Communications Commission pourrait assouplir les limites de propriété locale dès 2026, un changement qui pourrait ouvrir la voie à des transactions plus importantes après des années de contraintes réglementaires.

La dynamique a également pris de l'ampleur dans les médias nationaux. Paramount Global a conclu sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media en août, créant ainsi "Paramount Skydance Corp" PSKY.O .

Les grands groupes de stations de télévision font la course pour répartir les coûts de programmation, renforcer leur pouvoir de négociation avec les distributeurs et étendre leur présence au niveau national.

Sinclair a déclaré qu'une fusion créerait un radiodiffuseur plus compétitif et pourrait apporter une valeur significative à long terme aux actionnaires de Scripps, citant plus de 300 millions de dollars d'économies annuelles attendues sur la base des données financières publiques.

Il a ajouté que les investisseurs de Scripps recevraient une participation dans l'entreprise combinée qui, selon Sinclair, pourrait valoir environ trois fois le prix moyen récent de l'action de Scripps.

L'opération proposée pourrait être réalisée sans financement externe et réduirait l'endettement de Scripps, selon Sinclair.