Le radiodiffuseur E.W. Scripps rejette l'offre de rachat de Sinclair, d'un montant de 622 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 16 décembre pour ajouter le commentaire de Sinclair aux paragraphes 4 et 5)

Le conseil d'administration du radiodiffuseur américain E.W. Scripps SSP.O a rejeté mardi à l'unanimité la proposition d'acquisition de Sinclair SBGI.O , d'un montant de 622 millions de dollars, en déclarant qu'elle n'était pas dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

Sinclair, qui détient déjà 8,2 % de Scripps, a fait une offre non sollicitée le mois dernier pour acheter toutes les actions restantes pour 7 dollars chacune, dont 4,28 dollars en actions. L'opération aurait donné aux investisseurs de Scripps environ 12,7 % de la société combinée.

Tout en rejetant l'offre de son grand rival, Scripps a ajouté qu'il restait ouvert à l'évaluation des possibilités d'accroître la valeur pour les actionnaires, y compris toute proposition future.

Sinclair, dans une déclaration faite mercredi, s'est dit "déçu qu'en dépit du fait que Scripps ait encouragé Sinclair à faire une proposition, le conseil d'administration de Scripps l'ait rejetée sans s'engager"

Sinclair a déclaré que son offre répondait aux préoccupations des parties prenantes de Scripps et présentait des avantages stratégiques et financiers. La société a exhorté Scripps à s'engager, affirmant que les actionnaires méritaient une évaluation complète et équitable.

Le rejet de Scripps fait suite à une mesure défensive

prise par la société fin novembre, lorsqu'elle a adopté un plan de droits des actionnaires à durée limitée, communément appelé pilule empoisonnée, quelques jours après que Sinclair ait rendu publique son approche.

Sinclair a présenté son offre comme un moyen d'étendre sa présence sur le marché de la télévision, à un moment où les propriétaires de chaînes de télévision recherchent une plus grande envergure pour compenser les coupures de chaînes et le ralentissement des marchés publicitaires.

Scripps, qui possède un portefeuille de chaînes de télévision locales ainsi que des réseaux nationaux tels que Court TV et Ion, s'efforce de gérer sa dette et d'investir dans ses programmes d'information et de sport alors que les audiences se fragmentent sur les plateformes de diffusion en continu.